運房局擬引入的士司機違例記分制　濫收車資再兜路即停牌3個月

的士服務質素近年備受關注，政府最新向立法會提交的文件指，建議參考現行的違例駕駛記分制度，引入的士司機違例記分制，當司機干犯現行刑罰較高的11項罪行時，例如濫收車費、拒載、兜路時，除按現行法例罰則，司機亦會同時被記分，當兩年內被記的分數達到15分，首次會停牌3個月；之後再記夠15分則停半年。

根據當局建議，假如司機在兩年內曾濫收車費（被記10分），又曾兜路（被記5分），便會達15分停牌標準。

另外，的士業界經常要求政府打擊「白牌車」，最新文件亦建議，加強非法出租或取酬載客罪行罰則，由現時首次定罪的罰款5,000元，倍增至10,000元；再次定罪罰款則由10,000元，增至25,000元。另外，違例白牌車吊銷車輛牌照期限亦延長，由3個月延至6個月，當局更會扣押車輛1年。



記分制違規類別分三級 濫收車資、拒載記10分

運輸及房屋局以及運輸署向立法會交通事務委員會提交文件，交代一系列改善的士質素、經營環境的措施。過往政府多次提到引入的士司機違例記分制，今次交代詳情，其中提到記分制會涵蓋影響的士服務質素，並於現行法例中屬刑罰較高的11項罪行，並按其嚴重性劃分為三級，分別可記10分、5分及3分。例如濫收車資、拒載會記10分；兜路、「釣泥鯭」記5分；拒發收據則記3分。

兩年內被記10分以上 須強制修習的士服務改進課程

文件指，當司機因該11項罪行被法庭定罪時，除按現行法例被判處罰則，亦會同時被記分，當分數在任何兩年期間內達到15分時，司機會被取消的士駕駛資格，第一次會被停牌3個月；之後每次6個月。

另外，如司機在兩年內被記8分或以上，會收到運輸署的提示；10分以上則須強制修習的士服務改進課程，完成課程通過考試者可獲減除3分。

建議納入的士司機違例記分制度的各項與的士司機相關的罪行（立法會文件）

另外，因應濫收車費、拒載、更改咪錶等較嚴重的罪行，當局建議實施兩級制罰則，初犯者的罰款上限及最高監禁期維持現行水平，即最多1萬元，及監禁6個月；重犯者則會面臨更高的罰則，最高罰款達25,000元，及監禁12個月。

當局表示，提高罰則旨在「懲戒業內的害群之馬」，相信對大部份良好司機並無影響，並認為措施有助提升的士服務質素。

非法取酬載客罰款額擬提高一倍 再犯可被扣車一年

文件亦提到非法出租或取酬載客用途的罰則，並指相關個案近年有所增加，為加強罰則的阻嚇力，並保障乘客和道路使用者。運輸署已檢討非法取酬載客的罰則，建議提高罰款額，由現時就首次定罪最高判處的5,000元及再次定罪的1萬元，分別倍增至1萬元，以及25,000元。

另外，當局亦建議延長暫時吊銷車輛牌照，和扣押車輛的期限，由現時首次定罪的3個月及再次定罪的6個月，分別增至6個及1年。

文件又指，當局會繼續採取多管齊下方式，包括執法、教育及宣傳，打擊利用汽車作非法出租或取酬載客。在執法方面，警方會繼續採取針對性執法行動，以及對接獲的轉介，以及投訴個案展開調查和跟進，以打擊非法出租或取酬載客活動。