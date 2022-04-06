打工仔隔離檢疫引發勞資糾紛　清潔工被扣假　工聯會接327宗求助

第五波爆發初期，葵涌邨曾被圍封達七日，大量居民不能如常上班。就連居住在附近的居民亦被僱主以密切接觸者為由，不被允許上班。惟大量居民因無法提供檢疫或隔離的相關證明文件，而被迫放年假或無薪假。



政府雖已將《2022年僱傭（修訂）條例》草案刊憲，卻尚未正式通過條例。工聯會今日（6日）表示，該會自2月起收到327名市民求助，其中一名外判清潔工曾染疫並獲發隔離令，惟公司以沒有條例規定隔離令可視為病假爲由，要求她以年假或無薪假方式抵償14日的家居隔離。工聯會促請政府盡快通過條例，保障僱員利益。



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立法會議員梁子穎表示，工聯會為協助解決因隔離或檢疫證明，而產生勞資糾紛的市民，早前成立網上申報平台，自2月至今已收到327名市民求助。

梁他指，求助個案可分為四類，包括染疫者及密切接觸者，於2月期間需要隔離或檢疫，但當時政府未有相關呈報平台，令他們無法取得證明文件。另一類為成功取得證明文件的患者及密切確診者，但因社區檢測當日和檢測結果日期不一需作出修正。

其餘個案包括市民快測後確診，但未有即時申報，未能獲得隔離令；亦有密切接觸者隔離期間，是否計入病假等安排引起爭議。

梁子穎表示，工聯會為協助解決因隔離或檢疫證明而產生勞資糾紛的市民，早前成立網上申報平台，自2月至今已收到327名市民求助。。（資料圖片/ 李澤彤攝）

其中一名外判清潔工個案，事主於3月下旬染疫，並跟從政府指引居家隔離，並獲發隔離令。惟公司事後以政府沒有立法規定，隔離令可視為病假爲由，要求她扣年假或以無薪假方式，抵償14日家居隔離。她表示「唔知點算好」，但資方堅持「政府不立法就不會負責」推卸責任。梁子穎批評，資方做法極不合理，正持續協助事主跟進。

工聯會將個案轉交衞生防護中心跟進

梁續指，工聯會收到市民求助個案後，將會向事主索取相關資料證明，並轉交衞生防護中心。大部份個案已獲衞生防護中心接納，並已重新補發隔離令或檢疫令。

工聯會理事長、立法會議員黃國表示，促請食物及衞生局加快檢疫及隔離證明文件的審批程序，以及設立專線解決受影響市民的問題及查詢。他亦呼籲僱主體恤僱員情況，彈性處理個案。他續指，由於本港感染人數達過百萬，即使只有1%個案有爭議都牽涉一萬人，問題需要正視。

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