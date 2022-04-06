胞妹染疫轉陰後突肺炎昏迷危殆　退休副校：勿當Omicron普通感冒

撰文：何瑞芬
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第五波疫情下已累計逾116萬人染疫，醫療系統面臨崩潰情況下，難以顧及眾多病人的跟進，一旦惡化未必能及早察覺治療。退休中學副校長蘇先生的胞妹慶鳳，患病完全康復一個月後，突然有一、兩天出現氣喘等症狀，一直不以為意，更準備恢復上班，在本周一（4日）更突然病情轉差陷入昏迷送院，心臟一度停頓，出現急性肺炎症狀，現時情況極不樂觀，需用強心針及氧氣機，生命危在旦夕。

兄長蘇先生表示，妹妹無長期病患，健康一直無問題，認為她的情況與染疫有關，批評政府防疫失當、分配失衡，疏忽康復病人，並告戒市民一旦染疫切忌掉以輕心，勿以為Omicron只是普通感冒。

《香港01》已就事件向醫管局查詢，正等候回覆。

蘇慶鳳目前仍在醫院留醫，需用氧氣機及強心針維持生命，情況極不樂觀。（受訪者提供）

2月底高峰期染疫　傳遍同住家人

《香港01》接獲蘇先生及其太太求助，指56歲胞妹慶鳳目前仍在大埔那打素醫院隔離病房留醫，醫生已告之家屬需有心理準備，亦已傳召院牧幫忙。蘇慶南表示，胞妹已接種兩劑復必泰疫苗，2月下旬、即疫情最高峰期時，因工作需要去做核酸檢測，其後發燒以為是感冒，到普通科門診求醫。他稱胞妹五、六天後才得知自己陽性，在等檢測結果期間，不幸傳染三名同住家人，包括80歲的母親。

他表示，胞妹及其兩名較年輕同住家人數天後已康復，經兩次快速檢測呈陰性，只有80歲母親14天後仍呈弱陽性，經診症後被告之「Omicron入骨」，但已於上星期轉陰性，頸部仍有疼痛。

▼4月5日　長沙灣怡閣苑怡康閣、怡欣閣、怡秀閣圍封檢測▼

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3月初已轉陰性突有氣喘　4月初突昏迷、心跳一度停頓

蘇稱，胞妹無長期病紀錄，身體狀況無問題，她因從事飲食業需做快測才可上班，故在上周六（2日）進行快測，並呈陰性，身體無任何毛病，惟突然有一、兩天出現氣喘等病徵，胃口亦較差，「一做大力嘢就氣喘，以為抖吓就無事」，故掉以輕心。

他指，胞妹至本周一突然病情轉差，並在救護車上陷入昏迷，送往大埔那打素醫院急症室搶救時，發現有急性肺炎，肺花，一度心跳停頓，出現短暫腦缺氧，現時靠注射強心針及氧氣機維持生命，情況極不樂觀。

入院檢測仍陰性　家屬質疑與新冠變種有關

蘇太表示，慶鳳入院後再做檢測，仍然呈陰性，對其病情惡化之快感不解，質疑是否居家隔離時「傳來傳去又再染返？然後惡化？會唔會係新變種？」

她稱現時慶鳳在隔離病房留醫，醫生雖指其含氧情況有些少好轉，亦已安排驗血，但狀況仍不理想，醫生亦解釋希望騰出深切治療部病床予有需要人士，又指已獲醫院適切治療，但醫生未能交代其病情是否與新冠有關。

大埔那打素醫院。（資料圖片）

家屬批政府防疫疏忽　漠視康復者狀況

蘇太指事件令她情緒激動，直斥政疫防疫疏忽，以致第五波疫情8,000多人去世、過百萬人確診，又指其在高峰期時政府政策混亂，漠視康復者狀況：「（我們）已做哂政府要求，想比政府知道，佢政策、措施失策，要承擔責任。」她認為，家人做核酸檢測到有結果的六天中，病毒已不斷傳來傳去，認為政府應完善相關政策，亦坦言對未來「全民快測」有質疑。

籲市民正視疫情嚴重性　冀全城為病人打氣

蘇太又提到，希望透過家人不幸事件，警戒市民要正視Omicron及新冠病毒嚴重性，以及康復問題：「原來可以引申咁嚴重後果，變急性肺炎，短短兩日間可以暈、缺氧甚至心臟停頗，切忌掉以輕心，亦不要以為是感冒。她亦希望全港市民可為家人打氣，最終可渡過難關。

▼3月2日　明愛醫院急症室戶外帳篷有病人等候▼

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