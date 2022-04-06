全民快測｜朝早採樣兼擤鼻更準　林鄭預告日後入特定場所或須快測

政府呼籲市民4月8日至10日三天內每日「全民快測」，特首林鄭月娥今日（6日）預告未來或要求市民進入某些場所前要先做快測。至於全民快測方面，衞生防護中心總監徐樂堅建議可在早上做快測，因陽性準確度會較高，做前應「擤擤鼻」，令採樣更準確。他又指現時快測呈報平台1小時約可處理6萬個案，近兩天情況，市民輸入資料後約3分鐘內已收到短訊通知，並提示市民上傳進一步資料，料過程約10分鐘即可獲隔離令。



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快測與核酸個案各佔一平 操作方便

政府今日起釋出兩條宣傳短片，呼籲市民參與全民快測，並教導市民使用快測包及呈報平台。衞生防護中心總監徐樂堅表示，自推出快測平台後，每天呈報核酸及快測陽性個案各佔一半，顯示市民歡迎使用該平台，過去一個月亦見整個操作方便。

徐樂堅建議早上採樣陽性機會「大好多」 做前「擤擤鼻」

為令快測更準確，徐指參考專家意見後，建議在早上快測，陽性準確度機會會大好多，因睡覺時鼻腔有黏液，而市民上班前快測陽性亦可取消上班，有助切斷傳播鏈。他亦建議市民做前「擤擤鼻」，令液體推出去鼻腔，使採樣更加準確。

徐樂堅。（梁鵬威攝）

料呈報至取得隔離令只須10分鐘

徐樂堅續稱，快測陽性後應留在家中，並影一張相用快測平台呈報，未熟習平台如有需要可致電24小時熱線1836119以作跟進。他稱現時快速平台由呈報陽性到收到隔離令，順利只需10分鐘，主要分兩部份，首先輸入個人資料、症狀、居住環增及家人同住資料後，約3分鐘內會收到短訊確認，短訊內付有連結，可上傳關鍵資料，包括快測陽性照片等，完成後可下載隔離令。

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出現警告症狀應盡快到急症室

他強調正確的電話號碼十分重要，亦要求市民在24小時陽性內呈報，有助了解確診者居住及工作地點，以檢視是否需安排特別行動等。他亦稱快測平台希調將不同風險的市民分層治療，若病情嚴重人士或出現警告症狀，即服用退燒藥仍然38度以上或35度以，出現抽搐、失語、不能行動、頭暈、胸或腹疼痛、意識混亂等，而懷孕婦女24周以上，胎動減少或停止移動，以及腹瀉多於2天，都需要到急症室治療。

條件許可可家居隔離

徐續稱，需特別留意高風險患者狀況，因其重症或死亡率較高，需盡快獲醫療照顧，包括70歲以上長者、5歲以下小童、懷孕28周孕婦、免疫力弱人士或洗腎人士等。至於一般市民是否適合家居隔離，則要了解病人會否與非家庭成員共用洗手間，如劏房住戶等；家中病患者有無獨立房間做隔離；有無專用洗手間，如無是否能做到如廁後清潔；同住者有無高風險人士等，如條件許可則可安排家居隔離。若市民需要到隔離設施但要有家人陪伴，亦可獲安排。

林鄭月娥。（梁鵬威攝）

林鄭指全民快測有利放寬社交距離：專家形容為日後工作做熱身

另外，特首林鄭月娥亦重申全民快測三個目的，首先可快速掌握全港染疫狀況，有利於日後制定措施，並指有專家認同全民快測有如進行病毒掃描。其次是感染者可及早呈報，並安排適切隔離，截斷傳播連。第三是讓市民可熟習快測包，有利日後放寬措施，例如有些場所可能要求參加者進行快測。她稱目前院舍員工及院友、抗疫前線人員需定期或每日快測，亦建議地盤工人亦需定期快測，而日後DSE考生考前當日亦需進行快測。她又指，有專家認為全民快測可為日後相關工作做熱身。

袁國勇教授正確採樣四步驟：



1. 市民需參考衛生防護中心網頁選購合適測試套裝。使用測試套裝前，亦需閱讀說明書並按指示進行測試。

2. 如使用喉嚨拭子，測試棒要放入至扁桃腺咽喉處，並需放入一大半。市民要緊記，將測試棒放入咽喉時，不要碰到牙齒、牙肉或舌頭。

測試棒放入咽喉時，不要碰到牙齒、牙肉或舌頭。（網上截圖）

測試棒要放入至扁桃腺咽喉處，並需放入一大半。（網上截圖）

3. 如使用鼻腔拭子，市民最好在早上起床後採樣。採樣前先擤鼻，將鼻後方的分泌物擤到前面鼻腔，然後將測試棒分別沿着兩側鼻腔內壁打圈至少10次。他特別提醒市民要將頭部向後仰，即盡量將測試棒朝向上採樣，一定要橫向採樣。

採樣前先擤鼻，將鼻後方的分泌物擤到前面鼻腔。（網上截圖）

市民亦不要朝上舉起測試棒採樣，一定要向橫採樣。（網上截圖）

4. 採樣後，將測試棒充分浸入測試溶液，然後攪拌

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