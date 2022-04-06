鄧炳強：違反隔離令屬犯法　有人惡意抹黑社區隔離設施市民有誤解

隨著一連三日的全民快速測試即將於本周開始，對於有評論認為市民或因不想到隔離設施，而不呈報快測陽性，行政長官林鄭月娥今日（6日）在記者會上表示，早前關於社區隔離設施負面報道不是完全正確，又指已努力改善加強人性化服務，經風險評估覺得適合入住的確診者，需要遵從。

保安局局長鄧炳強指出，隔離令屬有效法律文件，無遵從者即屬違法；如無收到隔離令，又因不同考慮想入住隔離設施者可經消防處安排，又指現時方艙醫院運作以人為本，房內提供娛樂，有關愛接送車來往出入，又在記者會上放短片，釋除市民疑慮。



現時任何快速測試確診人士，透過網上呈報系統將會由衛生防護中心進行風險評估，如確診者身體狀況及家居環境不適，將會發出相關隔離令及安排送往相關隔離設施。

林鄭月娥表示，為消除市民對隔離措施不必要誤會或懷疑，今日特別解釋現時安排隔離措施環境及分流程序，市民不用擔心，已努力改善加強人性化服務。

鄧炳強稱，當市民收到隔離令後，保安局會透過呈報電話聯絡確診者，消防處會安排專車接送到社區隔離設施。隔離令是有效法律文件，市民必須遵從，如違反將要承擔法律責任。

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鄧炳強又指，消防處另外會為陽性病人發電話短訊提醒，即使經風險評估後無被安排入住隔離設施，但如有不同考慮，如想保障家人，仍想入住，都可以聯絡消防處安排。

保安局局長鄧炳強。（梁鵬威攝）

在記者會上有播放社區隔離宣傳影片，鄧炳強稱，早前有人惡意抹黑，企圖令市民對設施有誤解。他解釋，方艙醫院採取小區管理模式，由指定人員聯絡管理，以便照顧起居飲食及需要。隔離者抵達設施只需提供基本資料，在房間安頓好，用二維碼填寫相關資料。目前每個房間只會安排同一戶家庭入住。房內提供不同娛樂，有網上娛樂、報紙、玩具。另外，為避免派飯時間過長導致食物變涼，現提供電蒸爐翻熱食物。他指明白到，有長者、小朋友或行動不便人士，隔離設施有由高爾夫球車變身的「關愛小車」接送。