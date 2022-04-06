疫情｜長洲安老院舍物資短缺　義工團體乘「孟恭祝」出海送暖

疫情下防疫物資短缺的情況時有發生，不少社福機構在第五波疫情時收到市民求助，包括疫情爆發最嚴重的安老院舍。有義工團體自發在2月中旬開始籌備防疫物資，並在短時間內集結一班義工及車手，把物資送到有需要人士手上。團體亦發現，以往派發物資的時間，因交通問題而鮮有觸及離島。最終香港帆船創業協會願意借出帆船，協助運載物資及義工到長洲安老院派發相關物資。



安老院舍抗疫物資支援計劃由全港抗疫義工同盟及全港社區抗疫連線主辦，旨在為全港安老院舍送上物資，支援他們對抗疫情。計劃全由義工主導，物資則由香港企業、內地企業及中央捐贈。義工團隊會在收到物資後，先放在倉內分拆，後由義工車隊協助派發，以點對點形式送到有需要的人手上。

這次派發活動獲得香港帆船創業協會會長李志雄借出帆船「孟恭祝」，並由他親身駕船載物資及24名義工到長洲安老院派發相關物資。是次計劃共有4家安老院舍受惠，每一家院舍會獲得四箱防護衣、三箱搓手液、三部血氧機、一部空氣清新機、一包防感茶加搓手液、一箱面罩、一箱快速檢測劑及一箱口罩。

以往派物資難以觸及離島

全港社區抗疫連線義工統籌黄梓謙指，現時全港有逾700間的安老院舍，他們是受第五波疫情影響的一群。疫情下他觀察到長者需要眼罩、保護衣及血氧機等抗疫物資。黃梓謙希望能急市民所急，共同協力渡過疫情難關。全港社區抗疫連線義工張敏則表示，這次是首次以船運送物資到離島，以往團體已在港九新界逾600間的安老院派發約一萬個福袋，因交通限制下，離島較離能觸及，促成到這次的長洲派發活動。

全港社區抗疫連線義工統籌黄梓謙（中）指，現時全港有逾700間的安老院舍，他們是受第五波疫情影響的一群。全港社區抗疫連線義工張敏（右）則表示，這次是首次以船運送物資到離島。（張浩維攝）

全港社區抗疫連線義工陳雋騫透露，自己於3月初加入義工團體，本來的工作受疫情影響而停擺，故加入運輸隊的車手協助派抗疫物資。過程中發現只有一對手亦可以做到很多幫助他人的事情，他又學會如何善用空間，在有限位置運送最多的物資。

香港帆船創業協會會長李志雄表示，在疫情爆發後，他亦陸續派發物資給弱勢社群，，主要以派發糧食為主，得知有團體可運送物資到離島後，李志雄便希望可以出一分力。（張浩維攝）

香港帆船創業協會會長李志雄表示，在疫情爆發後，他亦陸續派發物資給弱勢社群，惟因自己可提供的援助較少，主要以派發糧食為主，得知有團體可運送物資到離島後，李志雄便希望可以出一分力，亦希望日後若有其他機構有需要時，自己可以繼續幫忙，讓更多市民受惠。

受惠院舍感激：物資如雪中送炭

現時服務50名長者的長洲第一護老院是活動中其中一間受惠的院舍，院舍代表李姑娘指在疫情下，保護衣及洗手液等物資均出現短缺，認為這次活動送上的物資如及時雨。東明護老院代表潘姑娘則形容派發活動如雪中送炭，因院舍的洗手液及口罩使用量大，物資及時到手對他們有很大幫助，並感謝義工團隊的支援。