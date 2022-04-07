消費券｜一覽43間商場優惠　購物抽Switch　新城市派1000萬元禮券

【$10000電子消費券／消費券2022／消費券申請資格／更新資料／補交資料／遺失八達通／合資格人士】政府將於周四（7日）發放第二輪首期電子消費券，本港各大商場近日相繼推出豐富的優惠，鼓勵市民消費。其中，有商場推出大抽獎送Ipad、Switch等電子產品，亦有商場一共向顧客豪派1,000萬元禮券。下文將介紹本港共43間商場的消費券優惠。



置富Malls旗下11大商場送現金券、大抽獎送Switch

置富Malls旗下11大商場，包括+WOO嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場、麗港城商場、都會駅、銀禧薈、麗城薈、荃薈、映灣薈、華都大道，由4月9日起，推出消費加倍賞︰

1. 消費加倍賞



．Fortune+會員於+WOO嘉湖、置富第一城、馬鞍山廣場及都會駅，場內任何兩間不同商戶，以電子貨幣消費滿500元、1,500元或3,000元，憑即日電子貨幣簽賬存根，及商戶機印相關消費單據，即可分別換領相應的50元、250元或600元商戶現金券，並同時賺取Point+積分。



．Fortune+ 會員於置富都會、麗港城商場、銀禧薈、麗城薈、荃薈、映灣薈，於推廣期內兩間不同商戶，以電子貨幣消費滿350元或800元 ，出示有效的即日商戶機印消費單據，則可分別換領50元或150元指定商戶現金券乙套。



．華都大道僅限於活動期內逢星期六、日換領，換領時可憑7日內的消費單據（只接受由4月9日後的單據），同樣獲贈商戶現金券。



2. 最高消費購物賞



Fortune+會員於推廣期內，在指定4間商場，包括+WOO嘉湖、馬鞍山廣場、置富第一城、都會駅，以電子消費並上載有效的消費單據，即自動參加「最高消費購物賞」。推廣期內累積最高消費金額的3名會員，可獲贈總值一萬元的智慧家電或電子遊戲產品。例如第五代Apple iPad Air 64GB Wi-fi、Dyson二合一涼風空氣清新機或Switch OLED遊戲主機。



MOKO、YOHO MALL、新都會廣場送贈券

新鴻基地產旗下旺角MOKO新世紀廣場、元朗YOHO MALL形點以及葵芳新都會廣場推出「全城消費券加碼賞」︰

1. 泊車優惠︰顧客於商場內消費滿一定金額便可免費泊車，例如周一至周四在MOKO新世紀廣場消費滿100元，可享3小時免費泊車優惠。如即日泊滿3小時，更額外加送泊車券及餐飲贈券。



2. 「賺上賺」優惠︰以MOKO新世紀廣場為例，顧客可享高達33%的購物贈券回贈，包括餐飲、時裝等多個類別，當中餐飲贈券為半價折扣贈券（消費滿400元即可減200元），場內大部份商戶均適用，如北京樓、念川居、THE PANTRY & CHIPS REPUBLIC、段純貞、炙宴等。



3. YOHO MALL形點「多重消費賞」︰於該商場消費，最多可換領總值4,150元的活動贈券套裝，消費券期間將派出逾900萬元優惠券。



新地12間商場送優惠券及泊車券

至於新鴻基地產另外12間商場，包括東港城、北角匯、上水廣場、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、life@KCC、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場、屯門寶怡商場，即日起至4月30日期間，推出升級 「消費券賞上賞」。

1. 限時星級特賞 : 顧客於推廣期內，到東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、Mikiki、卓爾廣場及錦薈坊，以即日電子消費滿一萬元，即可換領價值一萬元禮品及指定商場精選優惠券組合，禮品種類包括鑽石首飾、商戶或商場現金優惠券、小家電等，成功換領額外送4小時免費泊車券。



2. The Point會員由即日起可憑500積分，於The Point平台率先預留換領證，再於4月7日至4月30日期間，到上述商場即日單一電子消費滿500元，即送價值120元的禮遇，包括100元指定商場現金優惠券，或20元Point Dollar，並額外送1小時免費泊車券。



3. 顧客於推廣期內，在指定商場即日電子消費滿2,500元，即可換領650元指定商場或商戶現金優惠券組合，以及2小時免費泊車券。



4 顧客於推廣期內，在指定商場即日電子消費滿5,500元，即可換領1,500元指定商場或商戶現金優惠券組合，以及3小時免費泊車券。



5. The Point會員於推廣期內，到指定商場的Point Dollar參與商戶，即日電子消費滿500元，同一交易使用最少100元Point Dollar，額外送20元指定商場或商戶現金優惠券。



MegaBox推八達通消費券大獎賞 回贈率100%

MegaBox將於4月7日至5月31日期間，推出多個消費券獎賞︰

1. MegaBox與八達通首度合作的回贈優惠「八達通消費券大獎賞」。顧客以八達通於MegaBox商戶消費滿200元或以上，即可換領商戶現金券及折扣優惠券，回贈率高達100%。



2. 消費券以WeChat Pay HK、AlipayHK或Tap & Go登記的顧客，消費滿600元或以上，即可參加「消費券開心賞」，換領多間商戶現金券及折扣優惠券。



3. 顧客購買大型家俬或生活用品，亦可參與「至潮家品購物賞」。消費滿6,000元及1.2萬元，即可換領德國寶迷你手壓咖啡泡茶機、無線控溫養生壺。如使用四間指定支付工具付款，額外獲贈100元美饌及零售商戶現金券。



4. 為答謝Mega Club會員支持，加碼推出「Mega Club 開心消費儲分王獎賞」，向首10位最高消費的會員送出豐富禮品，當中包括減壓背墊、旅行頸枕等。



沙田新城市廣場向顧客派1000萬元電子禮券

沙田新城市廣場加碼推出四大優惠，與市民及商戶疫境同行︰

1. 春日消費券獎賞︰派發逾1,000萬元商場電子禮券，以四大平台使用消費券購物，最高單日回贈達4,380元。



2. 聯場（新城市廣場 X HomeSquare）有獎遊戲︰消費滿500元或以上，即可參與遊戲一次，獎品總值過百萬，包括價值2,980元的Ogawa O.M.G 足部按摩器、2,680元的Ogawa 揉揉肩、800元的Calvin Klein手錶、Franc Franc禮券50元、一田禮券20元等。



3. 美食多重賞︰門檻低至100元即可享優惠。



4. 高達4小時免費泊車優惠。



海港城推每日限時快閃優惠

海港城於3月30日起亦推出加碼優惠活動，包括每日限時快閃優惠、泊車優惠等︰

1. 每日送上限時限量快閃驚喜優惠，當中包括買一送一、低至一折精選商品等。顧客只要掃描場內各處之「TODAY BEST OFFER」二維碼，即可獲得當日精選優惠詳情。每個優惠限時1天，數量有限，售完即止。



2. 只要消費滿指定金額，即可參加海港城REWARDING EVERY DAY優惠券獎賞，逢周二及周日，可獲雙倍優惠券獎賞，最多賺1.5萬元優惠券。該券可於逾350間海港城指定商戶使用，享有購物低至67折及餐飲半價優惠。



3. 顧客以指定電子付款方式，即日單一消費每滿100元，平日可享兩小時免費泊車（最多六小時）；週末及假日可享一小時免費泊車，（最多三小時）。



利園區包括希慎廣場送電子優惠券

坐擁逾300間商戶的利園區於今個春季推出「Savour the Spring Sensations漫遊春日 邂逅美好」消費禮遇，豐富獎賞將分兩個階段：

第一階段︰由4月7日至20日，顧客只要於利園區內，以電子貨幣消費滿指定金額，可獲12%消費回贈的電子優惠禮券，優惠高達600元，可於超過200間商戶使用。



第二階段︰優惠將陸續有來，可緊貼利園區Facebook的最新消息。



南豐集團零消費送2000元優惠券

南豐集團旗下的將軍澳廣場及Nan Fung Place推出「NF Shopping 購物奬賞」，向會員送出2,000元電子優惠券；至於旗下的南豐紗廠亦配合推出消費券優惠，包括︰

1. 電子優惠券將會自動加入NF Shopping會員的電子錢包，新註冊的會員同享優惠。總值2,000元電子優惠券分兩期發放，4月11日至5月10日先送出首期價值1,000元優惠券，再於5月11日至6月10日送出餘下1,000元優惠券，可於南豐集團旗下的將軍澳廣場及Nan Fung Place使用。



2. 南豐紗廠由4月7日起，以指定消費券電子平台消費滿500元，憑即日單據可獲得150元現金券，包括100元購物現金券及50元餐飲現金券各一張。

