疫情｜單日確診2777宗跌至近兩個月低位　衞生署憂假期後反彈

本港第五波疫情近日漸回穩，衞生署今日（6日）公布新增2,777宗確診，是自2月16日以來單日新低，至今累計逾116萬宗；昨日呈報多111人離世，病死率提升至0.71%。



衞生署衞生防護中心總監徐樂堅稱，雖然趨勢回落，但有反彈風險，更擔心未來假期，市面人流增加，呼籲市民減少不必要的活動。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，新增7宗輸入個案，其中有2宗在機場採樣時發現，餘下5宗則於檢疫酒店隔離時確診。



衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，雖然趨勢回落，但3,000宗水平仍屬高水平。他指市民假期活動或較多，可能有反彈風險，呼籲假期盡量減少不必要活動。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，雖然趨勢有明顯回落，但隨著假期，恐怕有反彈風險。

憂慮假期人流聚集有反彈風險

徐樂堅表示， 現時相對3月時，「個案好明顯少咗，似乎有陸續下降趨勢。」但確診個案水平有波幅，目前確診數字仍處於高水平，「實際上2,700多宗在社區仍然好高，有擔心將來、特別喺假期，人流再次密集，相信有反彈風險。」他說，雖然現時有回落趨勢，但現時社區仍有多條傳播鏈，希望市民小心。

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另外，當局一直擔心院舍爆發，院友年紀、無打針一群較高風險，第五波至今，絕大部分院舍都有爆發，涉及1,077間，分別有787安老院舍、290間殘疾院舍，染病院友共逾48,600宗個案，受感染員工逾12,800名。

徐樂堅表示，直至4月5日，安老院從過往7日呈報數字反映，2月開始大幅上升，2月初個案少於每日100間院爆發；直到3月3日及10日，分別有661及671間爆發，直到3月下旬，每日約300多間，直至4月5日仍有265間院舍呈報陽性個案。

而過去7日繼續有確診呈報，包括3月30至4月5日期間，分別41至91間院舍有呈報。他說，院舍爆發從高位回落，但數字仍高企，要嚴格執行院舍內控制措施。

7宗輸入個案 5宗在酒店隔離檢疫期間確診

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，本港新增7宗輸入個案，其中有2宗在機場時採樣呈陽性，兩名人士分別在4月5日分別從比利時、加拿大抵港。

而另外5宗則於檢疫酒店確診，有3宗於入住酒店第5日，經核酸檢測發現，全部在3月31日乘搭EK384航班抵港，他們分別從泰國、巴林、阿聯酋來港；餘下兩宗輸入個案，則在入住酒店第4日，經快速檢測呈陽性，兩人於4月1日分別從日本及阿聯酋抵港。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮交代4月6日增7宗輸入個案。

河套醫院由內地醫護管理及照顧病人

另外，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻回應河套醫院交付情況時指，河套醫院將由內地醫護管理及照顧病人，醫管局將根據內地醫護所給予的指引，再安排病人到河套醫院接受治療，詳情將再公布。

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