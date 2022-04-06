K.Kwong剪開防疫包KN95口罩逐層研究　防護力超高但有個最大缺點

撰文：奶茶妹
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【防疫物資包/KN95/口罩//KKWONG/omicron】政府料於4月2日起向全港270多萬住戶派發防疫物資包，當中包括KN95立體口罩。化學博士KKWONG，在個人Facebook專頁上，拍片點評政府派發的口罩，指口罩防護力超高，不過卻有一個大缺點。

政府將4月初向全港300萬個家庭派發防疫服務包，當中包括KN95立體口罩。

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KKWONG在影片中將口罩剪開，逐層分析和點評當中構造，指口罩用料很好，整體防護力，可以比得上2個外科口罩，更表示如果口罩的成本為2元左右，就非常抵用。不過他在試戴之後，卻表示有一個缺點，稍不注意效果就會大打折扣，不過他亦提供方法，教市民自行解決。

👇👇👇按圖看KKWONG點評KN95口罩👇👇👇

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大家試戴KN95之後有沒有遇到KKWONG的問題？留言分享一下吧！

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