疫情｜多111人離世　36歲晚期腎衰竭患者獲處方新冠口服藥仍不治

第五波疫情從高位回落，今日（6日）新增2,777宗確診。本港昨再有84名患者離世，另有27宗數據滯後未公布的死亡個案，合計多111人染疫亡，死亡患者年齡介乎36至102歲。死亡個案數字較前一日（5日）的87人稍微回升，而累積呈報病死率亦上升至0.71%。

新公布的離世個案中，其中四人較年輕，包括59歲心血管病人、59歲肺癌病人、43歲腦幹受損病人，以及36歲晚期腎衰竭病人。其中36歲患者本身屬長期病患，曾獲處方新冠口服藥，最終不治。



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醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，過去24小時，共有84名確診病人離世，分別有53男31女，年齡介乎43至102歲。另外，由於數據滯後，2月22日至4月4日，共有27人離世未公布，涉及14男13女，年齡介乎36歲至95歲。

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新公布的111名死者當中，有四人屬較年輕死亡患者，詳情如下：



- 59歲患者本身有高血壓、晚期腎衰竭及心血管疾病，每星期要洗血三次。因洗血期間氣喘入院，但入院後情況轉差，於昨日離世。

- 59歲患者本身患有肺癌，癌細胞已擴散至骨、腦等，本來需做化療，惟近日已停止。

- 36歲患者有長期病患，包括大動脈剝離、心內膜炎、晚期腎衰竭，曾進行換心瓣手術，需要洗肚。該名患者於3月30日，因連續兩日食欲不振及無法排便，前往急症室求診。3月30日入院篩查期間，發現對新冠病毒呈陽性，醫院有為其處方新冠口服藥，惟病人情況持續轉差，並於4月4日離世。

- 43歲患者曾於2017年腦幹出血，需長期使用呼吸機，溝通不良。2018年起入住黃大仙醫院，2021年轉往葛量洪醫院，並入住長期照顧病房。該患者於3月18日測試呈陽性，醫生為其處方干擾素及瑞德西韋口服藥。惟服藥後沒有明顯改善，最後於昨日不幸離世。

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