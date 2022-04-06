巴西冷藏牛內臟包裝驗出新冠病毒　存倉庫未出售　食環署指令銷毀

食環署食物安全中心今日（6日）表示，收到衞生署的檢測報告，指在預防性檢測中驗出一個從巴西經海運進口的冷藏牛內臟包裝樣本，對新冠病毒檢測呈陽性。該批牛內臟進口後一直存放於屯門一倉庫，沒有流出市面。



政府從預防性檢測中驗出一個從巴西經海運進口的冷藏牛內臟包裝樣本，對新冠病毒檢測呈陽性。（資料圖片）

食安中心早前從一批共19箱（約410公斤）由巴西經海運進口的冷藏牛內臟，抽取三個樣本進行檢測，化驗結果顯示一個外包裝樣本對病毒檢測呈陽性。中心其後巡查涉事的屯門倉庫，要求負責人進行徹底清潔和消毒，亦已指令進口商將涉事批次的牛內臟全部銷毀，亦會加強對同類產品檢測。

曾揭䱽魚、烏賊片、牛肉及豬皮包裝樣本呈陽性

中心已自2020年年中起加強預防性的檢測措施，包括在設於機場的食物檢驗辦事處，以及派員在進口商的凍房加強檢測不同國家或地區進入本港的各類冷凍食品及其包裝，至今已抽取超過三萬個樣本作病毒檢測。

除上述樣本外，只有去年八月公布的䱽魚及包裝樣本、去年十一月公布的烏賊片及包裝樣本，以及今年二月公布牛肉及豬皮的包裝樣本檢測呈陽性。在檢測期間，受檢食物批次會先被存倉，直至化驗完成並顯示結果為陰性才會准許推出市場銷售，確保受影響的食物不會被分發到市場出售。

政府表示，新冠病毒主要透過飛沫傳播，不能在食物或食物包裝中繁殖。根據現有的科學資料，世界衞生組織和各地的食物安全風險評估機構認為，人類不太可能透過進食食物而感染。

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