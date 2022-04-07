消費券｜即睇四間支付平台最抵玩優惠券　小米100元優惠搶領一空

【$10000電子消費券／消費券2022／消費券申請資格／更新資料／補交資料／遺失八達通／合資格人士】首期消費券5,000元將於周四（7日）派發，不少商場及商戶均推出消費券優惠，不過今年四間負責派券的儲值支付平台則較為「低調」，現時仍未公布最新的優惠詳情。

惟四間平台的優惠券專區，已逐漸推出與商戶合作的優惠。例如以Tap & Go便與OpenRice合作，於指定時間外賣自取，滿80元可減20元；WeChat Pay HK的「全民商戶激賞」優惠，部份更被搶空，包括小米100元優惠券。下文將提醒消費者，勿忘四間平台近日推出的最新優惠。



八達通App漸推出消費券優惠 實惠門市九五折

八達通App已於「消費券優惠」中，率先增加四間商戶，包括維他奶自動販賣機即嘟即賞優惠、實惠門市逢周三優惠九五折、ARTE Madrid正價晶鑽首飾九折優惠等。

不過根據去年的情況，相信八達通將陸續於App中推出更多優惠。此外，八達通本身亦於疫情下推出其他優惠，包括持八達通於下午五時半後惠顧大家樂，滿100元可享九折。

AlipayHK優惠券專區Staycation折扣350元

AlipayHK暫未公布最新的消費券優惠詳情，但數日前曾表示，平台現時已接入本地兩大主流外賣平台及外賣自取平台OpenRice，更進駐本地多個網購平台，讓用戶安在家中購物。

雖然目前未有專有的消費券優惠，但AlipayHK中的「優惠券專區」商戶數目豐富，包括時裝店Bossini現金券30元、德福廣場的100元餐飲優惠券包、KKday Staycation優惠折扣350元、彩豐自家產品滿70元減10元等。

WeChat Pay HK多張小米優惠券搶空

WeChat Pay HK同樣暫時公布最新的消費券優惠詳情，但數日前已稱準備就緒，將全力支持政府派發新一輪消費券，並與商戶攜手夥伴準備豐富的優惠券，供用戶領取使用。

雖然目前未有專有的消費券優惠，但WeChat Pay HK中的「全民商戶激賞」，已有兩張麥當勞意大利泡沫咖啡兩杯28元優惠券、兩張大家樂5元優惠券、小米50或100元手機現金券等。不過優惠至4月30日截止，部份優惠更被搶空，例如小米手機100元優惠券。

ＷeFun回贈一分換一蚊

此外，用戶亦可於登記「消費筆筆賞」，以WeChat Pay HK消費後，可獲得ＷeFun回贈，每1個ＷeFun可兌換1元。部份指定商戶，如大家樂、奇華餅家等，更可享高達10%的ＷeFun回贈。

Tap & Go共32個優惠 外賣自取滿80元減20元

Tap & Go已於官網公布最新的消費券優惠，暫時一共有32個優惠，包括友和YOHO、OpenRice、FIFA、星巴克、豐澤、周大福、立鮨等。不過須注意，每個商戶優惠合作的信用卡不同，部份為Mastercard或銀聯的專屬優惠，每個優惠的有效期限不同。

當中較豐富的優惠包括︰

．以Tap & Go的Mastercard卡，於OpenRice網頁或手機App，逢周三及周五外賣自取，滿80元可享20元折扣；於周末外的平日購買餐飲券，單次購買滿400元，自動扣減60元。



．以Tap & Go的Mastercard卡，逢周六及周日，在友和YOHO網站單一簽賬滿1,500元，並使用優惠碼 「MASTER80」，即享80元優惠。



．以Tap & Go的銀聯卡，於香港星巴克以手機閃付或雲閃付，購買中杯裝或以上的手調飲品，享買一送一優惠。

