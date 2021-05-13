旺角鬧市800米增4間30元兩餸飯舖頭　老闆：我情願經濟好無得做

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-05-13 12:00

疫情襲港一年，多次的限聚令及堂食令下，遊客區的傳統零售的確大受影響。旺角亞皆老街近先達廣場附近地舖，多年以來以出售電子產品、潮流服飾為主，因自由行帶往的藥房，仍不敵疫情打擊一間一間結業。

近月，這街道上除了等巴士的人龍之外，一所出售兩餸飯外賣、堂食店不時出現一條約20人的人龍，而半年之間，區內附近800米內的砵蘭街、上海街，一共有3間每盒約30元兩、三餸飯食店，成為疫情下的「新力軍」店。有其中一所食店老闆說近月加入「戰團」，生意的確不俗，相信是疫情下，街坊「醫飽肚」為實際。他又說，「我情願經濟快啲好返，呢種飯菜無得賣，將來就會無客路冇得做，我咪再諗其他食物賣囉。」

旺角同一街道附近500米內的砵蘭街、上海街，一共有3間每盒約30元兩、三餸飯食店。（張浩維攝）

《香港01》記者到旺角亞皆老街、上海街及砵蘭街一帶視察，發現近月出現多所平價外賣飯店。經過與當中3間飯店的負責人了解，旺場原因相信是街坊要經濟地「醫飽肚」。

一所位於上海街近旺角街市、外賣食店多年來以出售點心、包點為主，並已有超過10年歷史。老闆輝哥説，近幾個月有食客提議出售兩餸飯，他先在紅磡新店先行出售，發現不少寫字樓客人購買，相信是因為疫情下，不少人工作不足，飲食模式有變，吃飯不再求享受，而是「醫飽肚」最實際。其後，他於旺角店出售約28元起的兩餸至三餸飯，反應同樣不錯。

輝哥多月來出售平價飯盒，解釋客人區區有不同。「唔同區啲客人都有唔同，紅磡，西環寫字樓客多，好斯文，個個都話少啲飯，怕浪費；旺角就街坊啲，比較多要多飯多菜，一盒兩三人食。」在旺角街市附近的分店，店的一角出售包點、另一角則是放了一碟碟港式家常餸菜，蒸肉餅、咕嚕肉、炒菜、肉片炒瓜等等，全部熱騰騰的。

老闆説，不少街坊、太太黃昏放工後前到來購買飯餸，為方便之餘亦有實際原因，「好多人屋企細，而旺角劏房多，又煮唔到飯，會買一盒四個餸菜，再加一盒白飯同家人食，兩盒都叫我俾多啲，但係我理解嘅，唔夠食，盡量可以俾多少少，我都會叫啲阿姐照做，食得開心都好緊要。」

他又説，一盒兩餸飯成本約13元，加上人工、舖租等成本，利潤不多，但現時經濟差，順應潮流下只好增加人工，出售程序繁多的兩、三餸飯。出售最貼近民生需要的飯盒，令輝哥感受到市況的疲弱。

「我一定盡量維持30蚊以下，有時搵錢唔係賺盡，我情願經濟快啲好返，呢種飯菜無得賣，將來就會無客路冇得做，我咪再諗其他食物賣囉，大家有錢賺開心返重要啲，我細細個出嚟挨，知辛苦。」輝哥說。

以他的上海街分店為例，大約40步有另一所約30元的兩、三餸飯店，出現同行競爭，輝哥有自己的一套留客心得，除了食物要好吃外，「要將心比己，越麻煩嘅客要對佢好啲，因為佢會覺得，你做到佢嘅要求，佢第日就係你嘅好熟客。」

旺角亞皆老街、上海街設有兩間三餸飯店的，是由兩位朋友經營。其中亞皆老街分店，正當同一位置的藥房、時裝店逐一結業時，每日唯一門庭若市，是一所平民食店。（張浩維攝）

另一間於亞皆老街、上海街設有兩間三餸飯店的，是由兩位朋友經營。其中亞皆老街分店，是現時同一街道上唯一門庭若市的店，下午時間，大約有20多人等候購買外賣飯盒，在店舖的門口櫥窗位置，看來光猛清潔，一碟碟冒着煙的新鮮美食放近門口，有蒸肉餅、蒸魚、炸豬扒、炒菜等，三四個職員姨姨不停的將餸菜滿滿放入盒中。

旺角亞皆老街、上海街設有兩間三餸飯店的，是由兩位朋友經營。其中亞皆老街分店，正當同一位置的藥房、時裝店逐一結業時，每日唯一門庭若市，是一所平民食店。（張浩維攝）

老闆陳先生説，限聚令之下，不少人選擇購買外賣回家進食，他與朋友年初決定於油麻地開第一間三餸飯店，起初不太受歡迎，隨着疫情嚴峻，晚上6時不能堂食，加上熟客向街坊介紹下，購買的人越來越多，決定以18萬月租，嘗試於以往主攻零售用品的亞皆老街設第一間分店出售三餸飯，出奇的受歡迎。

「首先係有呢個需求，但係由於食材好貴，利潤其實唔多，一定要每日買夠1,000盒先可以為本。」隨着疫情持續，加上不少市民已經習慣外購食物，他認為生意仍然能夠維持一段時間，他亦於500米內多開一所分店，同樣大受歡迎。「有少少擔心經濟好咗，租金一高，我就一定冇可能做到。」

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然而，隨著需求增加，不少人加入戰團出售同類食物，競爭雖然大，但他認為有得做，「好似話呢度附近越來越多舖頭會開，我哋都係照做，抹乾淨玻璃，一污糟就要阿姐抹，食物要不停出，令到啲客覺得地方清潔，自然就會嚟買嘢食。」另外，店員亦推薦購買小貼士，「通常肉餅、蒸魚受歡迎好快去晒好新鮮，但要多就要咕嚕肉、炒菜肉片個種。」