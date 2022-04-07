保就業｜新計劃不設僱員月薪上限　兼職、散工、自僱人士亦受惠

特首林鄭月娥今日（7日）舉行例行記者會，公布最新一輪保就業計劃詳情，並形容是「完善版」。在新計劃下，補助將不設僱員月薪上限，而兼職、散工亦可獲一半的工資補貼，同時亦會涵蓋自僱人士，以及65歲或以上持有強積金戶口的人士。

林鄭估計，受惠僱員將由130萬增至174萬名，財政負擔亦會由310億元增至390億元。



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新計劃不設僱員月薪上限

林鄭月娥表示，同意放寬或取消三萬元的合資格僱員月薪上限，因此，最新計劃將不設合資格僱員月薪上限。

對於有聲音認為不應為領取工資補貼設立僱員人數上限，她表示，應集中資源協助中小企業，但同意上限水平可盡量寬鬆，故將以1,000名僱員為限。換言之，即大型企業仍可申請，但只能申請1,000名僱員的工資補貼。

可選擇使用2021年第四季僱員人數數據

此外，考慮到有部份企業曾在第五波疫情前擴張，故最新的保就業計劃，將容許僱主選擇以「2020保就業」數據，或2021年第四季實際聘用人數為合資格僱員人數上限。

林鄭舉例指，在「2020保就業」計劃中，有飲食業當時獲採納的僱員人數是500人。不過，由於之後本港經濟復蘇，故在第五波疫情前（即2021年第四季僱員人數），僱員人數增至1,200人。及後疫情爆發後，因應社交距離措施限制，在第五波疫情下（即2022年1至4月的僱員人數）再削減至800人。隨著疫情緩和，放寬社交距離措施及營業額改善後，料5月可繼續保留該800名員工，而6至7月可再增至1,000人。

她說，按照上述例子，最新的保就業計劃下，該企業可申請的僱員工資補貼，將分別是5月份的800人，6月份及7月份的1,000人。

或遲四周收到工資補貼

不過，林鄭提醒，若企業選擇使用2021年第四季數據，而非「2020保就業」計劃數據，審批過程將較長，補貼發放時間或較選擇舊數據遲至少4周。

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「受限名單」內企業 最多只可就100名員工申補貼

林鄭又指，有部份行業不受疫情影響，便會納入「剔除名單」，例如建造業、派遞行業、藥房等，當員工達50名以上便無資格申領。她指，經優化後，再改稱為「受限名單」，名單內的企業可以申請，但不能申請多於100名僱員，即若中小企員工不足100人，將可全數申請保就業工資津貼。

散工、兼職可受惠

新的保就業計劃，將會新增半額資助，供兼職、散工申領，日後可獲一半的工資補貼。此外，強積金戶口下的自僱人員及65歲以上僱員，都可涵蓋於最新計劃。

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