疫情・4.7｜增2664確診　復課後未必一宗個案就停課

撰文：孔繁栩 黃金棋 林穎嫺 陳淑霞 王潔恩 鍾妍 黃偉倫 歐陽德浩 勞敏儀 江麗盈 劉安琪 何瑞芬 李沛姿 姚超雯
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今日（7日）新增2644宗確診個案，多12宗輸入個案，其中9宗是在酒店檢疫期間確診，多97宗死亡個案，病死率維持0.71%，累計8557名病人死亡。

昨日疫情報道總覽：

疫情．4.6｜有患者呈陰性後突肺炎　洪為民生日會6人違防疫收罰單
強制檢測｜涉25幢住宅　沙田最多　金獅花園及樂悠居兩座私樓上榜

【19:09】食物及衞生局今日發出新一份強制檢測公告，有關的25幢住宅大廈因曾有確診者到訪而上榜，公屋再次是重災區，共佔18幢，另有5幢居屋和2幢私樓，包括荃灣樂悠居和大圍金獅花園1期金華閣，另外新蒲崗居屋采頤花園11座上榜，是該苑連續第二日被納入強檢名單。公告中指明，任何人士在3月25日至今日期間，曾身處公告上大廈超過兩小時，便需於周五（8日）和周六（9日）內接受核酸檢測。

▼4月7日強制檢測公告▼

消費券｜酒樓客流增多但未及去年一半　小型食店嘆未受惠消費券｜八達通首50萬名首次App領券送10元　4月底推商場合作優惠消費券｜7-11買$300現金券送$30　惠康百佳一樣有　商戶優惠一覽消費券｜即睇四間支付平台最抵玩優惠券　小米100元優惠搶領一空消費券｜一覽43間商場優惠　購物抽Switch　新城市派1000萬元禮券

【18:00】電子消費券今日派發，各大超市及便利店為了吸引顧客消費，均推出各種優惠。當中「最筍」包括以消費券購買現金券，再額外送現金券。當中，惠康公布，即日起至5月31日，以電子消費券購買1,000元購物現金券，將多送50元現金券；百佳亦公布，由即日起至4月17日推出「賞你禮券優惠」，於全線香港百佳門市購買50元百佳禮券，每滿2,000元即送三張50元優惠券。每次交易最多可送六張50元優惠券，下次購物滿100元便可使用，每次只限使用1張，到期日為今年5月15日。

▼消費券2022年發放首日午市情況▼

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▼各區補漏拾遺派發站名單▼

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全民快測｜衞生署最後召集籲市民參與助掌疫情　外出應戴KN95口罩

【17:10】政府呼籲全港市民積極響應「眾志成城　團結抗疫」行動，由明日（8日）至四月十日一連三日，每日進行快速抗原測試，並於24小時內呈報陽性個案。政府發言人表示，要穩控疫情，早日切斷新冠病毒傳播，逐步回復正常生活，每個人都要出一分力，並提醒市民如檢測結果呈陽性，應拍下照片並在24小時內經衞生署衞生防護中心『2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統』（www.chp.gov.hk/ratp）呈報結果，避免外出。

復課｜研學生回校前先做快測　衞生署：或毋須有一宗個案即再停課

【16:47】歐家榮表示，停課基於風險評估，復課後希望本港疫情已穩定，但不會期望完全無個案，因社區現時每日有2000至3000個案，即使繼續回落，4月尾可能繼續有個案，復課學生都有機會中招，未必會似之前一宗個案就要停課，要求學生復學後要做檢測，每日如有個案或因感染新冠缺席，要呈報衞生防護中心，會作風險評估，才會知道學校是否需要停課，會有指標予學校參考，但仍然需要時間。

【16:46】歐家榮表示，過去一至兩周，衞生防護中心與教育局有商討過4月19日復課安排，如何預防傳播，如需要停課，標準及情況都視乎當時的疫情，希望復課後，香港疫情已穩定下來，令校園傳播風險相對低。希望學生返學前要檢測，特別有病徵必定要測試，不能上學，學校發現個案要通知衞生防護中心，之後會調查，就學校情況作跟進。復課細節仍在討論，之後會有公布。

疫情｜增2644宗確診　97宗死亡個案　27歲哮喘男出院後不省離世

【16:37】醫院管理局總行政經理劉家獻表示，一名27歲男病人，無接種疫苗紀錄，本身有長期哮喘，因哮喘病發，3月16至18日到東區醫院急症室求醫，快測陰性，入院後首次做核酸測試亦是陰性，但出院當日即18號檢測為陽性，但CT值高為 42，出院回家後，情況穩定。不過昨日在家暈倒，家人召救護車，救護人員到場發現已無心跳及呼吸，到急症室已無呼吸及心跳，搶救無效死亡，入院時做快速結果陰性。

【16:37】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日（7日）新增2644宗確診個案，多12宗輸入個案，其中9宗是在酒店檢疫期間確診，多97宗死亡個案，病死率維持0.71%。

【15:29】政府表示，由於發現多宗涉及變異病毒株的陽性檢測個案，故九龍灣彩興苑彩薈閣將要封區檢測，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測，目標在周五（8日）中午12時前完成此行動。

九龍灣彩興苑彩薈閣須封區檢測。
確診大廈｜405座新上榜　7129幢全名單　涉大學閣與玖瓏山等豪宅封區｜彩興苑彩薈閣多人確診　安定邨定康樓污水呈陽性　圍封強檢

【13:55】衞生署衞生防護中心公布最新確診患者過去14日曾居住的大廈名單，全表共有7129幢，雖比再前一日的名單少344幢，但仍有405幢為新上榜大廈。其中港人Staycation熱點，尖沙咀的香港瑰麗酒店上榜，亦新增多幢豪宅，如大埔美督南岸、瓏璽迎海鑽、小欖琨崙金琥珀、薄扶林大學閣等。
院舍方面，新增了新生精神康復會屯門長期護理院及大埔養浩安老院。而再有政府宿舍被列入名單，為柴灣已婚警察宿舍1座。

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▼4月7日　市民凌晨拍八達通卡領取消費券▼

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【12:43】衞生防護中心轄下聯合科學委員會昨日開會後，更新接種疫苗建議，由於在第五波疫情的死亡個案主要為長者，故建議60歲或以上人士打在接種第三針最少三個月後，應打第四針，染疫康復者可打第一針時間亦縮短至一個月。

保就業｜新計劃不設僱員月薪上限　兼職、散工、自僱人士亦受惠

【11:38】何珮玲表示，在暫時已處理申請中，不符資格比例大概10個有強積金戶口申請者中，有3人不符。主要原因為，有兩個準則：1)去年第四季10至12月，至少一個月有工作，月入2700至3萬元薪金或2)受限處所放無薪假。不符主要是不符工作收入規定，收入可能低過2700或高過3萬。有申請是放無薪假，但申請要求是屬法例599F處所，需關閉的處所如美容院，健身中心、食肆無晚市，但不是這類處所，放無薪假都不符資格。

有僱主拒認檢疫令、隔離令　工友難獲病假　工聯會促盡快通過修例

【11:33】政府向立法會提出《僱傭修訂條例》草案，訂明容許接受強檢的僱員以檢疫令或隔離令申領病假，立法會今（7日）繼續審議，工聯會立法會議員梁子穎於港台《千禧年代》表示，現行法例下以醫生紙為申領有薪病假依歸，即使工友持有檢疫令或隔離令，仍有不少僱主拒絕接納，甚至有人要求工友動用年假代替。他認為做法不理想，亦令勞工權益受損，冀盡快通過修例。

$1萬失業支援｜錄36萬宗申請　6萬人最快4.12收錢　不獲批有2原因

【11:27】政策創新與統籌辦事處總監何珮玲表示，臨時失業支援計劃至昨日收36萬申請，第一批合資格申請人約60000人，明天(8日)起會收短訊或電郵通知，下周二(12日)起的一周內，款項陸續經庫房自動轉帳到銀行戶口。

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【11:20】林鄭月娥表示，估計僱主數目都是16萬，但僱員如自僱、65歲以上、兼職人士，估計受惠僱員大幅升到174萬，財政負擔由3月18日估計310億元，加到390億元，加上申請有應急款項10％，立法會財委會申請2022撥款高達430億元，希望立會議員支持。

【11:13】政府今（7日）凌晨起向市民派發第一階段5,000元消費券，記者今早到位於始創中心的消費券臨時服務中心視察，近9時許，有零星市民前來辦理手續，現場未見長龍，並有足夠人手協助市民。有市民表示遺失八達通故前來辦補領手續，表示「好麻煩」，即使已重新登記也感到擔心。

消費券｜市民對八達通須分期領款感不解　長者失卡要再登記覺麻煩

【11:09】行政長官林鄭月娥表示，希望放寬或取消早期框架建議，當時建議合資格領取補貼僱員有月薪上限，每月3萬元或以下才合資格申請，考慮社會意見及疫情，有行業或中小企茶、初創行業反映，聘請人不多，但薪金高，例如數碼港科學園僱員，所以2022年保就業將不設合資格僱員月薪上限，亦涵蓋自僱人士同65歲以上人士，有強積金戶口自僱人士或65歲以上都可受惠。

【01:03】2022年消費券出爐，市民可由今日（7日）起領取首期5,000元。今日凌晨12時起在旺角港鐵站八達通補貼領取站中，已陸續有市民拍卡領取消費券，約半小時已有近60人拍卡，領取流程亦十分暢順，未見有市民無法領取。

有率先拍卡領取首期消費券的市民興奮指期待已久，惟認為現時疫情仍然嚴峻，不會刻意外出購物慶祝；亦有市民稱疫情下收入減少，消費券有如「及時雨」，可幫助日常開支。

消費券2022｜首期5000元今日發放　多名市民踏入凌晨即拍卡領取

▼八達通app領取消費券▼

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▼4月6日　百人長龍等買權發小廚兩餸飯▼

▼4月6日　消費券派發前市道情況▼

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疫情・4.7｜增2664確診　復課後未必一宗個案就停課消費券｜即睇四間支付平台最抵玩優惠券　小米100元優惠搶領一空消費券｜周四凌晨發放5000元　電器店出奇招讓顧客先使未來錢消費券｜一覽43間商場優惠　購物抽Switch　新城市派1000萬元禮券消費券｜3000元儲值上限與八達通無關　政府解釋︰唔係設計嚟派券消費券｜去年下半年共8.4萬人報失八達通　未用金額轉移至新卡
強制檢測｜增25幢　元朗廣場商場連住宅上榜　重推後首包括商場確診大廈｜涉7478幢　增472幢　大埔倚龍山莊、比華利山別墅上榜封區｜欣田邨逸田樓污水陽性、宏景花園第三座多人染疫　兩廈圍封封區｜欣田邨喜田樓、怡閣苑三廈解封　共發現33宗陽性皇后山邨、荔景邨隔離設施停收新患者　議員料疫情無反彈可交還

▼4月5日　市民清明節到長洲遊玩▼

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洪為民生日宴｜逾200人參加　食環署僅向6人罰款　無告限聚令社交距離措施延續兩周　表演場所、體育處所和泳池有條件先重開防疫包｜民政局料今完成派發　全民快測倘中招　呈報後將獲物資包全民快測｜朝早採樣兼擤鼻更準　林鄭預告日後入特定場所或須快測油麻地權發小廚過百人排隊買兩餸飯　食客分析大排長龍三原因全民快測｜社協指基層反應不熱烈　長者求助不懂用自撩到流鼻血

▼4月4日　四局長及社署署長落區派防疫服務包▼

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胞妹染疫轉陰後突肺炎昏迷危殆　退休副校：勿當Omicron普通感冒退休副校胞妹染疫　康復一個月突昏迷　家人批支援不足：好無助疫情｜單日確診2777宗跌至近兩個月低位　衞生署憂假期後反彈出行人次回彈12%至540萬　病毒繁殖率升　林鄭：唔係放鬆既時候疫情｜多111人離世　36歲晚期腎衰竭患者獲處方新冠口服藥仍不治新冠疫苗｜7人離世前14日內曾打針　食衞局：無證據顯示疫苗引起鄧炳強：違反隔離令屬犯法　有人惡意抹黑社區隔離設施市民有誤解巴西冷藏牛內臟包裝驗出新冠病毒　存倉庫未出售　食環署指令銷毀

▼4月3日　5局長落區派防疫服務包籲市民做快速檢測▼

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▼4月2日　林鄭月娥到西環派防疫服務包▼

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