復課｜教育局月中辦專家研討會　助學校人員識別學生精神健康問題

第五波新冠病毒開始緩和，學校「特別假期」安排將於復活節假期後結束，幼稚園及小學有望可按計劃於4月20日率先復課，而中學也會在DSE中學文憑試後恢復面授。教育局指學生從在家學習回到面授課堂，可能會基於生活模式改變等各種因素，產生壓力和出現焦慮情緒，因此將推出新一輪促進學生精神健康的活動，鼓勵學校、家長和學生以關愛和正面的態度迎接復課，活動包括由不同專家主講的網上研討會、由校本教育心理學家為全體教師舉辦的校本工作坊，以及「每天好精神」標語創作比賽等，冀能與學校同心協力守護學生。



教育局表示，曾於去年11月舉辦大型研討會，合共約1,750多名來自740間中、小學的校長、輔導老師及學校社工參與。局方將於4月13日及21日，再次分別為小學及中學舉辦同類型的網上研討會，由大學學者、教育工作者、心理學家及談判專家等主講，從不同角度協助學校人員及早識別和照顧學生的精神健康需要。

內容涵蓋疫情對學生學習的影響，如何透過全校參與模式提升學生的精神健康，從談判經驗得到的預防校園危機啟示，以及推廣精神健康的實用資源等。

教育局為特殊學校提供抗疫支援，如協助安排疫苗接種及派發防疫物資。(教育局提供圖片)

教育局為特殊學校提供抗疫支援，如協助安排疫苗接種及派發防疫物資。(教育局提供圖片)

教育局為特殊學校提供抗疫支援，如協助安排疫苗接種及派發防疫物資。(教育局提供圖片)

局方將於5月至8日舉行「每天好精神」標語創作比賽，發言人表示，這是為進一步提升學生對精神健康的認知、減低導致抗拒求助的負面標籤，以及加強學生的抗逆力和精神健康。

比賽將供全港中、小學的學生參加，得獎作品會於教育局「校園．好精神」網站的「每天好精神」語錄中展示，詳情將於5月初公布。

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局方指出，有自閉症的學生或會因為靈活性較弱而較難適應，例如：在特別假期中，他們或會未能適當地建立有序的常規；他們在感官方面一般會特別敏感，因而對接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集可能會感到憂慮。

教育局運用針對自閉症的實證為本策略，編寫了《在三至四月的特別假期我可以做什麼？》及《甚麼是鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集檢測？》兩篇情境解讀故事，協助學校的支援人員及家長向他們解讀有關安排及積極應對挑戰。兩篇情境解讀故事可於教育局的《融情．特教》網站下載。