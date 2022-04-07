消費券｜市民對八達通須分期領款感不解　長者失卡要再登記覺麻煩

政府今（7日）凌晨起向市民派發第一階段5,000元消費券，記者今早到位於始創中心的消費券臨時服務中心視察，近9時許，有零星市民前來辦理手續，現場未見長龍，並有足夠人手協助市民。有市民表示遺失八達通故前來辦補領手續，表示「好麻煩」，即使已重新登記也感到擔心。

另外，由於八達通儲值額上限為3000元，無法一次過領取4000元，需分批領取。有市民往領款發現只取得部份款項感到不解，亦有特別前來查詢。



蕭伯伯今早到消費券臨時服務中心重新登記八達通，他表示由於遺失了舊卡，所以未能領取消費券，認為今天安排順利。張伯伯說：「用錯卡（登記）所以拎唔到錢。」對於要重新登記，一個月後才能領取消費券，他認為很麻煩，不過他說：「冇辦法，自己錯咗冇計。」

長者難明未能一次過取4千元

另外，八達通的儲值額上限為3000元，市民領取消費券時，無法一次過領取4000元，需分批領取。市民劉先生由於不了解情況，以為未能成功領取消費券。劉說：「我哋老人家唔知道，諗住都有4000零幾，點知得3000蚊，我特登去超級市場買咗十幾蚊嘢，都係得2900幾。」故前來中心查詢，經職員解釋後明白因由，才感到安心。

▼4月7日 市民凌晨拍八達通卡領取消費券▼

