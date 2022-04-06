消費券｜周四凌晨發放5000元　電器店出奇招讓顧客先使未來錢

【$10000電子消費券／消費券2022／消費券申請資格／更新資料／補交資料／遺失八達通／合資格人士】政府將於明日（7日）凌晨起，向合資格市民發放2022年消費券計劃第一階段的消費券5,000元，惟市面消費意欲冷淡，有市民今日（6日）表示沒有打算立即使用消費券。小商戶也表示受疫情影響，人流減少，消費券幫助不大，只是「好過冇」。



不過，亦有大型電器連鎖店出奇招，讓市民先以現金訂貨，明日起以消費券付款，再退還定金，並透露上月尾已有客人以這個方法預購產品。



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「女人街」檔主稱消費券作用不大

位於旺角的「女人街」今日人流不多，不少商户表示沒有加裝電子支付工具，其中包括賣波鞋的朱先生。他指出，疫情下生意受影響，雖然有客人詢問能否用消費卷，但他認為消費券作用不大，加上使用電子支付工具要付手續費，「我們小本生意不適宜搞呢啲，同集團式唔同。」

賣手袋的Jenny也沒有安裝任何電子支付工具，不過她說店舖之間會互相幫忙，假如有客人詢問能否使用消費券，會借用其他店舖的八達通機。

有裝電子支付商戶：上次幫助都好少

少量店舖有安裝電子支付，但他們對消費卷的作用期望不大。賣帽的吳先生表示，上次派消費券時，已經安裝八達通機，不過生意沒有因此而增加，對於明日發放消費券亦不抱期望。「上次幫助都好少，對今次冇期望」，「叫做幫補吓，唔使蝕咁多。」

賣手機殼的曾先生店內提供支付寶和微信支付，但坦言消費券對他們影響不大，因為市民多數會用消費券購買家電，對小商戶幫助不大。

街市檔販不懂用電子支付

旺角街市的情況相若，大部份商戶沒有加裝電子消費工具，賣零食糖果的阿美說：「麻煩，我唔識用，完全冇接觸過。」她稱很少市民詢問能否使用消費券，或因街市的主要顧客是老人家。賣豬肉的店員張小姐則表示，店內有安裝八達通機，相信消費券有助生意。

電器店收取消費券後回現金定金

記者以顧客身份光顧位於旺角的大型連鎖電器店，其中百老匯職員表示可先以現金預購產品，明日用消費券付款後，將會退還現金給顧客。他表示店內存貨不多，加上消費券效應，相信很快會缺貨。他又說，不少顧客早已訂購貨品，「上個月尾，今個月頭開始有人準備用消費券。」

雖然有店鋪鼓勵消費，不過市民消費意欲冷淡。李生李太說：「冇計劃，想睇定啲先。」而有2位小朋友的Winnie表示消費券「好過冇」，她仍在考慮買甚麼，或會購買平板電腦給就讀三年級的女兒上網課。

▼4月4日 市面開始出現吸引用消費券宣傳▼

