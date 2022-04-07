01獨家揭智障學校宿舍涉虐兒　申訴專員主動調查教育局監管制度

《香港01》2020年獨家揭發，嚴重智障特殊學校匡智會松嶺二校的宿舍內，多宗智障學童事故，包括被夾斷手指骨、長期關閉在狹小房間、被長期分隔或約束在椅子上、被餵食時鯁喉後腦死亡等。

申訴專員公署今日（7日）表示，就傳媒報道的展開主動調查，審研教育局對智障兒童學校宿舍部的監管。



無聲吶喊・專頁｜揭嚴重智障特殊學校宿舍 多宗學童事故黑幕

▼匡智會松嶺二校近年多宗事故▼



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43所受資助智障兒童學校 16所附設宿舍部

申訴專員公署表示，有關事件令公眾關注政府是否有適切措施保障在校寄宿的智障兒童的福祉及監管智障兒童學校宿舍部的質素。

而據該署了解，在2021/22學年，香港共有43所受教育局資助的智障兒童學校，當中16所附設由該局資助的宿舍部，提供寄宿服務予就讀有關學校及有需要的中度及嚴重智障兒童。

匡智會松嶺二校宿舍涉虐兒，宿生文仔被打、被夾手，手指骨骨折。（受訪者提供）

指教育局應從不同層面監管

該署續稱，資助智障兒童學校附設的宿舍部屬於學校註冊及管轄的部份，在校本管理政策下，學校須管理及監察校內各項工作、包括宿舍服務的質素與成效，而教育局則從不同層面監管學校及其宿舍部，確保學校的管治及運作符合相關法例和該局發出的指引，包括在2021年9月發布的「特殊學校策劃和管理宿舍服務實務指引」。

申訴專員趙慧賢宣布展開主動調查，審研教育局對智障兒童學校宿舍部的監管。（資料圖片）

趙慧賢：寄宿智障兒童自理能力低 表達能力有限

趙慧賢表示，社會應致力保護及支援殘疾兒童，寄宿於該些學校的兒童均屬中度及嚴重智障，自理能力較低，身體狀況和醫療需要各異，且有不少是因家人無力照顧而被安排在學校寄宿。

她指該些學童的日常起居和醫療護理都倚賴他人協助，由於其表達能力有限，即使在宿舍內遇到問題，或許都難以向家長或其他人具體說明情況和不滿。政府有責任確保該些兒童獲得合適及妥善的照顧並維護其利益，讓他們在安全並有助身心健康成長的環境中生活。

▼香港01「無聲吶喊」獨家報道▼



「01偵查」揭匡智會松嶺第二校宿舍多宗事故

《香港01》於2020年曾刊出一系列「無聲吶喊」調查報道，揭示嚴重智障學童學校大埔匡智會松嶺第二校宿舍涉嫌多宗虐兒事件，包括2019年有學童被夾斷手指骨；2017年有學童被餵食時鯁喉，之後腦腦死亡；以及多宗約束、關閉在係小房間的事件。教育局當時回應指會嚴肅跟進。

▼事發的大埔匡智會松嶺二校宿舍▼

