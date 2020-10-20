匡智會松嶺二校涉虐兒　校方緊急召開家長會　教育局稱會嚴肅跟進

《香港01》在一連兩日獨家刊出大埔匡智會松嶺二校宿舍多宗涉嫌虐兒事故的「無聲吶喊」調查報道，包括去年有學童被夾斷手指骨；2017年有學童被餵食時鯁喉，之後腦腦死亡；以及多宗約束、關閉在係小房間的事件。 匡智會松嶺二校今日（20日）下午召開家長會，但校方在家長會完結後以旅遊巴載走家長。獨家報道刊出後，教育局表示會嚴肅跟進，正與學校了解。

01偵查「無聲吶喊」調查報道專頁：揭嚴重智障特殊學校宿舍 多宗學童事故黑幕

家長會在今日（20日）下午約5點半舉行，學校職員向記者確認將召開家長會，但並無見記者環節。家長會結束後，校方安排旅遊巴將家長接走，車上約十多人，在場等候的多間傳媒記者未能接觸。

《香港01》連日揭發匡智會松嶺二校多宗涉嫌虐兒個案，10月20日下午，該校召開家長會，並安排校巴將家長接走。（余俊亮攝）

鄰校家長關注報道：冇得擔心咁多

匡智會在大埔松嶺村設有三間學校，一名不願具名和上鏡的單親家庭家長，帶同30歲智障兒子回校舍，她兒子患有輕度至中度智障，周未會帶同兒子回家，平日則會住在匡智會校舍與在庇護工場工作，但兒子住的不是二校。

她指會關注匡智會學校被揭發虐兒的報道，但坦言「冇得擔心咁多」，說着不禁眼泛淚光，她指一直由自己獨力照顧兒子，兒子在11、12歲時便開始輪候宿舍，苦等約十年，才在約2017年入住宿舍。她坦言匡智會社工經常變換，兩三年便離職，本身兩位社工變成只有一位。

▼匡智會松嶺二校近年多宗事故▼

教育局：嚴肅跟進 正與學校了解

《香港01》一連兩日獨家揭發匡智會松嶺二校多宗涉嫌虐兒事故，教育局回覆查詢時指，並沒有收到涉及有關事件的投訴，正與學校了解詳情，嚴肅跟進事件，而學校另曾就兩宗學生意外事故呈報教育局。

教育局發言人表示，一直建議學校善用正向行為支援策略，提升學生的自我管理及社會適應能力，減少他們出現情緒行為問題的機會。無論是普通學校或特殊學校（包括學校宿舍部）的人員，當學生出現嚴重情緒行為問題時，基於保障學生或其他人安全的前提，以及維持當時的秩序，使用約束或隔離是可理解的緊急應變措施。

發言人補充稱，學校應參考教育局編訂的《使用約束或隔離的方法處理有特殊教育需要學生嚴重情緒行為問題的指引》，與校內人員（包括教育心理學家、教師、社工、護士及宿舍人員等）及相關人士（例如精神科醫生）預先商討，當學生出現嚴重的情緒行為問題時，應如何按照不同情況採用約束帶、約束衣、寧緒椅、寧緒室等約束或隔離的方法，作為管教的措施。學校應把議決的做法記錄在學生的檔案內，以及向家長講解有關做法的目的和作用，並徵求家長的同意，以便在特定情況下，可向學生實施約束或隔離方案。

▼文仔夾手事發時閉路電視▼

▼康仔鯁喉意外學校紀錄▼

▼樂樂長期被綁 全身瘀傷傷勢▼

▼01記者暗訪松嶺二校▼

▼事發的大埔匡智會松嶺二校宿舍▼

01偵查「無聲吶喊」調查報道

無聲吶喊・專頁｜揭嚴重智障特殊學校宿舍 多宗學童事故黑幕

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無聲吶喊・二｜匡智會宿舍智障童長期被鎖細房、椅子 玩屎無人理

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