消費券｜Tap & Go及八達通凌晨短暫擠塞　專家︰流量大可原諒

【$10000電子消費券／消費券2022／消費券申請資格／更新資料／補交資料／八達通／Tap & Go／WeChat Pay HK／AlipayHK】首期消費券5,000元今日（7日）派發，凌晨時不少市民急不及待於手機App領券，如去年發放首日一樣，再釀網絡大塞車，八達通及Tap & Go一度無法領取，至一至兩小時後恢復正常。資訊科技專家認為，四間支付平台今次比上次有明顯有改善，雖仍有擠塞，但相信已增加系統容量，「大家都改善咗，流量咁大，正常塞半個鐘一個鐘係可以原諒。」



▼2022年消費券計劃塞車情況▼



去年派券首日多間營辦商曾網絡大塞車

去年本港首次派發電子消費券，市民於首日已湧進儲值支付平台領券，以致WeChat Pay HK以外的三間支付平台的系統一度癱瘓。

當中，Tap & Go早於網上申請消費券當日，因用戶湧進App，高峰期高達數萬人等待，更被建議「飲杯咖啡先」，因此最受人詬病。後來Tap & Go已更改系統，排隊頁面只顯示預計時間，人數及咖啡圖案則被移走。

▼2021年消費券計劃塞車情況▼



八達通︰凌晨一時半恢復正常

直至今日凌晨，八達通App及Tap & Go亦一度大塞車，不過均於約兩小時內恢復正常。八達通回應指，系統在凌晨達至流量高峰，部份客戶透過App領券時，或須稍為等候或重試，並在凌晨一時半恢復正常。

去年八達通技術總監甘志深便曾於本報專訪中表示，考慮到大批市民同時領取消費券，所以在系統設計上，預想到若網絡容量有限，人數超出系統負荷，將啟動預先準備的排隊軟件，令系統不至於崩潰。

▼八達通app領取消費券▼



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方保僑︰正常塞半個鐘一個鐘係可以原諒

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，由於八達通App推廣成功，同時受疫情影響減少外出，市民選擇在家以App取券，大量用戶同時間湧進App，造成短暫的塞車。至於AlipayHK及WeChat Pay，他指兩者在內地的用戶數更多，平日流量相比香港更大，因此經過上次的經驗後，今次派發並無問題。

方亦指，雖然增加系統容量能夠解決擠塞問題，但一年中僅得派發消費券的日子流量最高，難以特地為數小時加大容量。不過他讚揚四間支付平台已明顯有改善，雖然仍有擠塞，相信已增加系統的容量，「大家都改善咗，流量咁大，正常塞半個鐘一個鐘係可以原諒。」

▼4月4日 市面開始出現吸引用消費券宣傳▼

