消費券｜首輪今發放零售業急變陣　邵家輝料報復式消費或六月出現

【$10000電子消費券／消費券2022／消費券申請資格／更新資料／補交資料／遺失八達通／合資格人士】消費券2022第一階段首期款項今日（7日）起發放，630萬市民可經電子支付程式自動收到或拍八達通卡領取。批發及零售界立法會議員邵家輝在港台訪問時表示，由於疫情未完全受控，相信消費氣氛不及去年消費券時，但仍有提振經濟作用，刺激港人額外消費外，亦有助基層紓困渡經濟難關。

他提到，消費券分兩期發放，有不少商戶原打算於第二輪即六月、疫情回穩時始作優惠推廣，惟三月底市面人流突然復增，遂須急變陣，不過他市民對外出仍持謹慎態度，相信六月銷情較佳，屆時或會出現報復式消費，亦會有更多商戶推出各項優惠吸引消費。



▼4月4日 市面開始出現吸引用消費券宣傳▼



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消費券定帶動零售業 首階段主要助市民紓困

邵家輝表示，去年派發消費券時正值疫情防控較佳時期，遂相信較今次更能振興經濟。他又指，業界曾向港府表達意願，盼於疫情回落時始派發消費券，否則會事倍功半，不過，或因港府目的是為基層「打打氣」，則選擇此派發時機。他又提到，消費券一定會帶動零售店舖生意增長，尤其是基本食品及日用品，基層市民亦可使用消費券購買防疫物資。

未感染市民對外出謹慎 六月更多商戶推優惠吸引消費

不過，由於消費券派發分兩期，不少商戶因疫情仍然嚴峻為故，遂打算於第二期即六月份始作推廣，惟或因港府在三月底公布逐步放寬社交距離時間表，另因不少確診者康復後陸續外出，市面突然回復人流，業界須馬上改變急推廣策略。他又指，去年派發消費券氣氛較佳，亦因未感染的市民對外出仍持謹慎態度，相信六月較有機會出現「報復式消費」，亦會有更多商戶推出不同優惠吸引消費。

今輪消費券短期效應不及去年 惟仍可提振經濟

他又認為，消費券可提振經濟，坊間電器、金舖推出多項優惠，亦相信有部分市民會留侍第二期派發時一併進行大額消費，「額外消費會做到啲，但一定唔夠上年多」，商戶亦有可能隨之加價，「見到有唔出奇，但相信精明消費者會識得格價。」

▼4月7日 市民前往消費券臨時服務中心求助▼



▼4月7日 市民凌晨拍八達通卡領取消費券▼



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▼八達通app領取消費券▼



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