封區｜彩興苑彩薈閣多人確診　安定邨定康樓污水呈陽性　圍封強檢

政府表示，由於發現多宗涉及變異病毒株的陽性檢測個案，故九龍灣彩興苑彩薈閣將要封區檢測，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測，目標在周五（8日）中午12時前完成此行動。

另外，由於屯門安定邨定康樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，故大廈同樣須封區檢測，目標同樣在周五約中午12時完成行動。



今晚9時前要接受檢測

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，要求受檢人士於今日晚上9時前接受檢測，受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣，另會作安排方便行動有特別困難的人士採樣。

政府提醒，3個月內曾檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，將無須於強制檢測行動中接受檢測。

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而除了上述指明人士外，任何於3月25日至4月7日期間，曾身處大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在4月9日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗以及近日已進行檢測的人士仍須接受檢測。

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