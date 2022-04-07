確診大廈｜405座新上榜　7129幢全名單　涉大學閣與玖瓏山等豪宅

衞生署衞生防護中心公布昨日（6日）的確診患者過去14日曾居住的大廈名單，全表共有7129幢，雖比再前一日的名單少344幢，但仍有405幢為新上榜大廈。其中港人Staycation熱點，尖沙咀的香港瑰麗酒店上榜，亦新增多幢豪宅，如大埔美督南岸、瓏璽迎海鑽、小欖琨崙金琥珀、薄扶林大學閣等。

院舍方面，新增了新生精神康復會屯門長期護理院及大埔養浩安老院。而再有政府宿舍被列入名單，為柴灣已婚警察宿舍1座。



柴灣已婚警察宿舍第1座及第2座都有患者居住。（資料圖片）

東區單日增82幢大廈

曾有患者居住的大廈繼續有逾7000幢，雖比昨日公布的名單減少，但仍有約400座大廈新上榜，而不少更來自私人屋苑。東區一日內新增82幢大廈，為全港18區最多，而太古城一日有16幢新上榜，整個屋苑有42座有患者居住。柴灣已婚警察宿舍1座亦榜上有名，早前第2座亦已現確診患者。

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名單上有19間酒店 香港瑰麗酒店新上榜

新上榜大廈中亦有數間酒店，其中五星級酒店、位於尖沙咀的香港瑰麗酒店亦曾有患者居住，為港人熱門staycation酒店。全名單中共有19間酒店，歷山酒店、沙田麗豪酒店、港威酒店等較早前亦已上榜。

今日亦有不少豪宅上榜，其中薄扶林大學閣、愉景灣蘅峰、九肚山的玖瓏山、大埔美督南岸、屯門琨崙金琥珀等均榜上有名。

兩院舍新上榜 涉需要高度照顧殘疾人士院舍

今日亦續有新院舍出現在名單之中，其中屯門區的新生精神康復會屯門長期護理院，為殘疾人士院舍，屬於需要高度照顧的院舍。而大埔養浩安老院亦是新上榜，為私營安老院。