科大研發改良版多功能殺菌塗層　效力長達五年可殺滅Omicron

新冠疫情持續逾兩年，消毒清潔成為生活日常。科技大學研究團隊宣布，成功研發新一代多功能殺菌聚合物塗層技術 MAP-∞，單次噴灑後可保護包括金屬、衣物、木器等表面，免受細菌、病毒和頑固孢子等污染長達五年，海外獨立實驗室證實，其有效殺滅Omicron變種病毒株。

捷和實業指，正與不少企業合作商討應用的可行性，包括公共巴士、升降機、 安老院舍、眼鏡鏡片、電子產品保護貼、信用卡以至民航客機等。



科大研發的多層次殺菌塗層技術 「MAP-1」，有效期可持續六個月，科大宣布，研究團隊成功研發新一代技術「MAP-∞」，單次噴灑後保護力長達五年。(資料圖片)

由科技大學化學及生物工程學系兼環境及可持續發展學部楊經倫教授，領導的研究團隊成功研發新一代多層次殺菌塗層技術，可有效殺滅多種細菌、頑強孢子，以及消滅 99.9%高傳染性病毒，包括近月於全球引起海嘯式感染個案的Omicron 變種株。

研究團隊表示，早於2020 年初已與捷和實業有限公司共同開發 MAP-1，成為首批有效期可持續三個月的殺菌塗層，及後更進一步提升至六個月，並迅速獲本港及海外醫院、診所、護老院、學校、公共交通工具、商場、餐廳、公共場所等設施廣泛採用，更獲應用至出戰東京奧運會港隊代表運動服及裝備。

今次的 MAP-∞則屬改良版，能在多種物料和表面維持長達五年的有效期，其長效性表現的環境和老化測試，符合中國內地與澳洲當局、美國材料和試驗協會以及國際標準化組織就消毒、消毒劑、醫療器械和銀行卡所頒布的相關標準。塗層亦可應用於經常觸摸的物件，包括門柄、智能手機屏幕、遙控器、手袋，以及人造大理石和牆紙等建築材料，而不會影響其觸感和外觀。

與科大於2018年成立環境健康技術聯合實驗室的捷和實業，現正與不同產業合作夥伴商討將MAP-∞應用至公共巴士、安老院舍、升降機、眼鏡鏡片、信用卡和民航客機等。聯合實驗室自成立以來，就項目在研究及應用方面獲創新科技署大力支持項目研究及應用，合共獲得近400萬元資助。

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