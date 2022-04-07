差餉｜指明處所可延交差餉地租4個月　食肆、理髮店、健身室受惠

政府今日公佈，「指明商業處所」延期繳付差餉及或地租計劃，將在周五（8日）起接受申請，繳款日期可由4月29日延至8月12日，當中包括美容院、卡拉OK、理髮店等表列處所、餐飲及食物業務處所等。



▼「指明商業處所」名單▼



政府指出，若物業單位完全或主要用作「指明商業處所」，並在申請當日有現行租賃，相關差餉及／或地租帳目的登記繳納人或其授權代理人，可向差餉物業估價署申請，將有關物業今年4月至6月季度徵收通知書上的繳款日期，由4月29日延至8月12日，當中可包括2022年1月至3月季度尚未繳付的差餉或地租。

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三周後發出申請結果

所有非使用自動轉帳的帳戶的申請，必須於5月6日或之前送達估價署，使用自動轉帳的帳戶的申請截止日期則為4月20日。逾期收到的申請將不獲處理。一般情況下，估價署會在接獲申請後三星期內發出申請結果。

估價署建議合資格的登記繳納人盡量使用該署網站所提供的「遞交表格電子化」服務，於網上提交電子申請表格（e-RVD 1070），以便申請能盡快獲得處理。繳納人亦可將填妥的表格（RVD 1070）郵寄或由專人送交估價署。

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