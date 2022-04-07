消費券｜八達通首50萬名首次App領券送10元　4月底推商場合作優惠

【$10000電子消費券／消費券2022／消費券申請資格／更新資料／補交資料／遺失八達通／合資格人士】電子消費券今日（7日）派發，八達通公布首50萬名首次透過App領取消費券的用戶，可獲10元獎賞。新申請的中小商戶，亦可豁免首六個月銀行轉賬費用。



10元派發時間稍後公布

八達通今日公布，為鼓勵市民使用八達通App，首50萬名首次透過App領取消費券的用戶，可獲10元獎賞，派發時間稍後公布。

不過市民若幫助家人或朋友，以App領取消費券，有一個步驟必須完成，否則無法獲得10元獎賞。用戶必須將家人或朋友的八達通卡，加入至App內，再以手機NFC功能拍卡取券。

▼八達通App領取消費券▼



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八達通指，為減輕疫情下中小商戶的壓力，去年申請使用商用版八達通App的中小商戶及的士司機，可獲延長豁免其銀行轉賬費用，直至另行通知。至於新申請的中小商戶，由開戶日起，亦可豁免首六個月銀行轉賬費用。

2月至3月增2500商戶收八達通

八達通營業及市務總監李玉兒指，今年2月及3月，已增加約2,500個新商戶，類別涵蓋係飲食、日常用品、網店等。她認為，八達通作為港人自家品牌，「易用易使」，覆蓋範圍亦廣闊，即使下期消費券的競爭對手增加，仍對市民繼續選用抱有信心。

不過，八達通去年推出的「早登記先賺賞」，向合資格用戶派發18元增值額，惟今次只向首次於App領券的用戶派發10元，被指八達通為了「留力」應付下期的競爭。李回應指，仍有獎賞還未公布，將分階段推出。

4月下旬公布商場優惠

至於商場優惠方面，李玉兒表示，疫情持續，市場氣候不適宜推廣外出購物，因此迎合目前的消費模式鼓勵網購。但她透露「好多實體店已經喺個袋入面」，將於4月下旬公布商場及實體店的優惠。而根據八達通的資料，相信該批商場包括朗豪坊、新城市廣場、形點、奧海城等。

被問到為何不將上限提升至5,000元，李解釋市面的八達通大部份為不記名卡，認為需衡量方便靈活、法例及實際需要。她亦指，目前的餘額上限滿足市民需要，有不同的渠道領取消費券。

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