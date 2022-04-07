消費券｜電器舖大賣　各式優惠吸引市民　相機店九五折趁機促銷

政府今（7日）凌晨起向市民派發第一階段5,000元消費券，雖然市面消費氣氛冷淡，但在旺角西洋菜街各式店舖都有為消費券做好準備。大型連鎖電器店的家電部最受歡迎，有顧客主動說要用八達通付款，店員稱剛開店已有不少人使用消費券。另外，有不少店舖張貼告示，告知市民可用消費券，其中售賣攝影器材的店舖推出九五折優惠，冀吸引市民消費，店員估計消費券有利生意。



+ 2

約11時許，記者以顧客身份前往大型連鎖電器店，留意到店內人流比昨日多，大部分是中年人及長者，其中以家電部最受歡迎，有購買家電的顧客主動向店員表示要用八達通付款，店員稱：「啱啱開門，都已經好多人使用消費券。」

另外，售賣攝影器材的店舖推出優惠，以買滿$5000減$250作招徠，變相以九五折優惠吸客。店員稱「之前已經有客人落訂，今日再用消費券畀錢」，「好多客都諗住買㗎啦，咁咪落住訂先，再用消費券嚟攞囉」，他相信消費券推出後生意額會上升。

除此之外，有不少店舖張貼告示邀請市民使用消費券，包括藥房、手機零件店、藥妝店等。其中，有登山用品店在店內當眼處張貼告示，只要使用消費券買滿$500，即可獲得七折，惟店內顧客不多。

▼4月7日 市民凌晨拍八達通卡領取消費券▼

