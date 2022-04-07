城大研快速通風系統達負壓房效果　港怡醫院試用減達99%氣溶膠

本港新冠肺炎疫情持續，醫療負荷沉重。香港城市大學表示，由該大學研發的「快速通風系統」由2022年2月起於港怡醫院的24小時門診及急症室進行臨床試驗，發現該系統在加入負氣壓的兩分鐘內，能消除98.9%的氣溶膠，而兩分鐘後的效能更達99.3%，可達負壓病房效果。

團隊表示，過濾系統設有紫外線C（UV-C）消毒組件，能夠殺滅新冠病毒。而系統的「換氣效率」可調較至高達每小時80次，遠高於一般負壓病房的每小時12次。團隊指正將系統商品化，亦會繼續改良，以便於其他醫院中應用。



系統安裝只需5分鐘

城大於去年成功研發快速通風系統，主要分為三個部分包括附有抗病毒塗層和可更換的透明膠帳篷、由聚氯乙烯 （PVC）喉管製成和設有抽氣口的支架，以及內附高效能空氣微粒子過濾網（HEPA）的便攜式抽氣泵，過濾效率達99.995%。

團隊指該系統只需5分鐘便完成安裝，團隊最近亦將系統加以改裝，開發座椅式設計，適用於洗腎病人或其他需要坐著接受治療的病人，亦有方便轉移病人或救護車使用的設計。

團隊解釋，當含抽氣口的支架與過濾抽氣泵牢固及安全地連接起來，並啟動系統後，病人呼出的飛沫會被帳篷所阻隔，以及迅速被吸進支架喉管上的抽氣口，然後通過HEPA高效過濾網去除空氣中的病毒，最後把經淨化的空氣送回病房。即使將一套抽氣過濾系統同時連接到四張病床，每張病床的換氣效率仍可達到每小時約20次。

系統近月於港怡醫院試用，數據顯示新系統可有效減低急症室內交叉感染的風險。港大醫學院臨床醫學學院急症醫學系臨床副教授、港怡醫院急症科專科醫生林沛堅表示，主要於有空氣傳播風險的呼吸道感染病人中試用系統，認為讓病人可處於密閉的負壓環境中，同時接受進一步的治療。當出現未能立即提供隔離設施的情況時，臨時隔離設備可保護其他病人及醫院員工，免受傳播感染風險。

▼4月5日 市民清明節到長洲遊玩▼

