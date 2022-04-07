復課｜高小如期復課　料5.17恢復全面面授　出現確診未必即時停課

全港學校最快將於復活節假期後，即4月19日起分階段復課，教育局局長楊潤雄今（7日）表示，初步計劃4月19日起小學高年班先復課；至5月3日小學其餘班級，高中及幼稚園一個年級復課；5月10日所有中小學及幼稚園兩個年級復課，再隔一星期、大概5月17日原則上已全面復課，但全部只上半日面授。



楊又透露，因第五波疫情與前四波不同，復課後出現一宗確診個案未必會即時停課，正與衞生專家商討或定立一個「溶斷」安排，並考慮要求學生上學前進行快速檢測，相信會密過「三日一檢」。



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料5.17全面恢復半日面授

楊潤雄今在立法會教育事務委員會視像會議中，提到「復課路線圖」的最新構想，初步希望分階段復課，大概5月17日全港中小學及幼稚園可全面恢復半日面授課程，並會計劃讓個別已打針學生，可在另外半天進行非學術活動，如音樂、體育等活動，詳細會在復活假前公布安排。

中學生接種率九成可全日面授

他又指出，正考慮將容許中學恢復全日面授的要求，由全校師生接種率達七成提升至九成，暫時無意在小學及幼稚園實施有關安排，但會在5月中開學一段時間後，視乎學校有無爆發及香港整體疫情等，再檢視小學及幼稚園全面面授的安排。

幼稚園、小學及國際學校最快4月19日復課。（資料圖片）

考慮要學生頻密做檢測

楊又指出，前四波疫情下，學界一般出現一宗確診個案即需停課清潔，並將附近學生列作密切接觸者，惟第五波確診人數眾多，未必要沿用同一套方法，局方正與專家審視修訂相關指引，可能會有較大變動。他認為現時快測普及化，故亦正考慮要求學生頻密做快速檢測，預計「密過三日一次」，屆時會向基層家庭提供相關支援。

議員建議未打針學生先在家上網課

多名立法會議員提到目前3至11歲第一針疫苗接種率只有六成，在每日仍有數千人確診情況下，不應該在4月19日倉猝恢復面授課堂。經民聯梁美芬直言反對復課，並建議參考大學做法，只容許已打針學生上課面授，無打針學生應留在家中上網課。

楊潤雄強調打針不應成為接受教育先決條件。（資料圖片）

楊潤雄：打針不應成為接受教育先決條件

楊潤雄回應時強調，打針不應成為接受教育先決條件，世界各地亦未見類似安排，又指小學老師或要照顧更多學生，難以兼顧面授及網課，局方考慮時要平衡安全及學習需要，楊說：「我又想安全又想佢返學，會盡力去做。」

▼2020年，疫情下的中學文憑試▼



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足夠人手處理DSE安排

另外，會上亦提到文憑試安排，楊潤雄指考評局今日會與校長講解相關安排，並提醒考生若考前已感不適，考前當晚應盡早做快測，萬一陽性，應早一天入竹篙灣檢疫中心，萬一在考試當日早上才發現陽性，則可打電話通知考評局作安排，有關電話會由人手接聽。他稱局方要安排超過預期需要的人手接聽電話及處理有關安排，「我地都唔希望出亂子，會盡量預足夠人手，當日有估唔到事情發生會按危機處理去做。」