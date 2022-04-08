疫苗｜第四針應針對抵抗力弱人士　擬放寛長者接種　一般人毋須打

衛生防護中心轄下聯合科學委員會最新建議，滿60歲者在接種3針新冠疫苗至少3個月後，可打第四針復必泰或科興疫苗以加強保護。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆說，期望第四針可以減少長者的重症及死亡率，無論減低多少個百分點都值得，不過一般年輕人免疫力沒有問題，就毋須再打第四針，但他反對全民打第四針，並稱一般市民只要感染或打針合計有3次，保護力就已足夠。



▼3月27日 觀塘社區疫苗接種服務▼



+ 21

只針對抵抗力差的人

劉宇隆指，由於長者年紀大各器官會衰落，免疫系統亦較弱，讓60歲以上人士接種第四針，期望可以再減少重症及死亡率。不過，他認為毋須全民打第四針，指疫苗不能無限期打，指正常健康人士的死亡率已低至打第四針都不會再有太大影響，故只針對抵抗力差的人士。

無病無痛不用再打更多

問到重複打同一種疫苗會否造成免疫衰竭，劉宇隆說，科興疫苗為滅活疫苗，打三針屬「基本盤」，但復必泰疫苗較強，打兩針已足夠，第三針是加強針，故無病無痛不用再打更多。他強調，「抗體係一個迷思」，只是抵抗力其中一部份，減重症主要視乎記憶細胞即T細胞及B細胞等，抗體始終會跌，但保護力不會因而降低，指「走唔甩」要與病毒共存，不能阻斷感染，只能防止重症。

最新的建議，亦把沒打針的康復者，由康復3個月後打針縮短至一個月。劉宇隆說，有研究指，感染一次後的抗體並不足夠，要再打一兩針的混合免疫力才會較長久和較闊，認為感染或打針合共3次就可有足夠的保護力。