全民快測｜梁熙倡軟硬兼施：准留家隔離　拒快測者疫苗通行證失效

政府推行自願性全民快速檢測，呼籲市民於4月8日至10日，一連三天每日進行快測。民建聯立法會議員梁熙今日（5日）在電台節目表示，政府應該提供誘因，例如容許無徵狀患者、且家居條件許可人士居家隔離，以及規定完成檢測才可使用疫苗通用證等。



倡公私營合作 增加康復者中醫門診名額

梁熙指出，最理想是進行強制全民快速檢測，但既然政府決定「非強制性」，便應該思考如何鼓勵市民進行快測。他建議政府容許無徵狀患者，若家居條件計可，可以居家隔離，否則市民快測陽性也不願上報。他稱，目前政府為康復者提供10次免費中醫門診服務，但往往難以預約，促請政府透過公私營合作，增加門診名額，增加市民上報病情的誘因。

他也建議政府善用疫苗通行證安排，規定市民完成快測，否則通行證會無效，強調並非強制安排，與通行證性質一樣，屬自願做法。

有必要適當放寬限制 鼓勵市民打足3針

梁熙提到，現時市民出現抗疫疲勞，有必要以科學手法適當放寬防疫措施，例如透過疫苗通行證，鼓勵市民接種第3針疫苗，待社會形成疫苗屏障，便能取得平衡點，大家可以自由活動。

針對政府航班熔斷機制，導致外傭來港有困難的情況，梁熙建議仿傚新加坡，安排外傭來港在當地進行檢疫，當局可安排人員於當地管理，確保檢疫質素，又稱該做法可減輕本港醫療成本及負擔。