食肆受限桌令等限制　黃家和料300億消費券市場　餐飲業僅佔50億

第一輪5000元電子消費券昨日發放，有飲食業界表示，日間生意雖有上升，但食肆仍有限晚市堂食令等限制，得益不明顯，整體作用不大，擔心市民一窩蜂將消費券用作買電器。

餐飲聯業協會會長黃家和指，去年港府派發360億元消費券，飲食業界取得約三分一即120億元的份額，不過今次首輪300億元消費券市場，餐飲方面估計只能佔約六分一的50億元。他期望社交距離措施放寬後，市民恢後外出用膳，會多使用消費券，希望餐飲業佔消費券市場份額可升至25％。



黃家和說，市民昨日都外出消費，雖不少食肆都滿坐，但因二人限桌令等限制，整體入座率只有正常的四成。他指，食肆日間生意雖有上升，但得益不明顯，整體作用不大，擔心市民一窩蜂使用消費券買電器。

他又預期，第一期總數300億元的消費券中，估計餐飲消費只能佔50億元，即約六分一；他期望第二期電子消費券派發時，限聚令放寬後，市民會將消費券用於食肆，令餐飲消費可增至100億元，令飲食業可取消費券市場25％份額。他續說，去年電子消費券整體約360億元市場中，有120億元為餐飲消費，即飲食業獲三分一份額。

▼4月7日 市民凌晨拍八達通卡領取消費券▼



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八達通應用程式昨凌晨曾遇流量高峰 一小時後已恢復暢順

不少市民都會使用八達通領取消費券，八達通營業及市務總監李玉兒說，大致留意到今次使用八達通應用程式取消費券的用戶較去年多，指疫情下市民在家，以手機領取會有所增加，而八達通亦推出首次使用應用程式領取可獲50元的獎賞。

她說，應用程式曾在昨日凌晨用量現高峰，有部份市民要試幾次才能取得，一小時後已暢順，而昨日早上亦達用量高峰，港鐵站的交通津貼領取機用量大，但亦很快回復正常，收到的求助不多。

7月起可安排樂悠卡用戶 將消費券轉至樂悠卡

至於早前遺失八達通，或改用樂悠卡領消費券需要申請。李表示，收到8萬至9萬宗申請，完成登記程序後一至兩周就可以用新八達通領取消費券。她說，7月開始亦可以讓樂悠卡用戶到八達通服務站，把消費券轉移到樂悠卡。

八達通每次上限只能取3000元，未能一筆過全部領取第一期消費券。李說，因考慮到大部份市民使用的是不記名八達通卡，平衡日常應用及法例後，認為讓市民分次領取亦可行。