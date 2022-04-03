疫苗通行證｜入地盤工地4.14起須打齊兩針　95%工友已符合要求

港府加強推動「疫苗通行證」政策，打針要求遍及多個工作場所。發展局局長黃偉綸今（3日）在網誌表示，除獲豁免人士外，所有建造業工友、工地人員及其他進入工地人士包括訪客，在4月14日起須接種最少兩劑新冠疫苗，至今已符合相關要求的工友及工地人員佔95%。



政府早前免費提供快速抗原測試（RAT）包予工地人員使用，在三月推行了五次「建造業檢測日」，向業界派發超過50萬個快測包，支援全港合共約1,400個工地、為超過15萬工友及工地人員同時進行檢測。在疫情最嚴峻的日子，檢測日識別初步確診工友比例為1.8%，至最後一次檢測日，初步確診比例下降至0.1%。

在「疫苗通行證」安排方面，第一階段於3月7日起試行，3月14日全面實施，除獲豁免人士外，所有工友、工地人員及其他進入工地人士包括訪客，須至少打一針才可進入工地；第二階段將於4月14日展開，接種要求提升至兩針。至今99%工友及工地人員已接種一劑新冠疫苗，接種兩劑比率亦高達95%。

在疫情最嚴峻時，全港工地僅有六萬名工友上班，完成「建造業檢測日」和「疫苗通行證」後，至上周已有10萬至11萬工友上班，生產力達到九成。

建造業議會主席何安誠（前排左）日前到訪加路連山道短期社區疫苗接種中心，讚揚承建商在3星期內完成建造工程和質量檢查。（黃偉綸網誌）

此外，建造業議會在第一及第二波疫情時發起「建造業抗疫關愛行動」籌款活動，籌逾4,000萬元善款和物資，協助受感染的工友，期間獲批資助的工友超過5,000人，有關行動已於二月底結束。面對第五波疫情，議會在發展局支持下撥款1億2,300萬元展開2.0階段，為確診及須隔離工友提供適切支援，將於本月初接受申請，詳情稍後於議會網站公布。