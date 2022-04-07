過去五年2934公務員因犯事接受紀律行動　140人免職　警務處最多

公務員操守備受社會關注，公務員事務局近日交代「公僕」違例數字，過去五個財政年度，合共1,080名公務員接受正式紀律行動和懲處，當中有140人被免職，另有1,854人因性質輕微接受簡易紀律行動。其中警務處在過去五年，均在政府各部門中位列「榜首」。

在2021/22年度，政府共有443人接受紀律行動，警務處佔98人；整個政府共36人被免職，按年度升64%。



公務員接受紀律行動分三個等級，包括免職，其他懲處（其他懲罰包括降級、嚴厲譴責、譴責、罰款、口頭警告和書面警告），簡易紀律行動（口頭警告、書面警告和訓誡）。（資料圖片 / 李澤彤攝）

根據公務員事務局向立法會財務委員會提供書面答覆，過去五個財政年度（截至2021年12月31日），共有1,080名公務員因為干犯嚴重不當行為，或被裁定干犯刑事罪行而須接受正式紀律行動和懲處，當中有140人被免職，另1,854人因干犯性質較為輕微的不當行為而須接受簡易紀律行動。

其中警務處每年均為最多人接受紀律行動的部門，從2017/18年度，至2021年底，分別為141、206、136、151及98人。

在2021/22年度，截至去年12月31日，共有443人接受不同程度紀律行動，較2020/21年度487人略為減少，不過2021/22年度免職人數就上升64%，有36人被革職及迫令退休；其他懲罰包括降級、嚴厲譴責、譴責、罰款、口頭警告和書面警告等有109人；簡易紀律行動如口頭警告、書面警告和訓誡有298人。

2021/22年度教育局15人受懲 警隊98人

各政策局當中，教育局共15人接受不同程度紀律行動，分別1人免職，14人接受簡易紀律行動；政府部門當中，警務處共有98人接受不同程度紀律行動，當中19人被免職，18人接受其他懲罰，61人接受簡易紀律行動。

全港共約有三萬名警員。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

公務員事務局：被懲處佔整體比率不高

公務員事務局沒有就個別政策局/部門個案闡釋違法及違規內容，但當局強調，政府非常重視公務員的品行操守，對違法及違規公務員絕不姑息，被懲處的公務員數目佔整體公務員的比率不高，「可見絕大部分公務員均奉公守法，遵守紀律。」