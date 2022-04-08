全民快測｜專家料找出一至兩萬宗社區隱形個案　倡恢復病毒追蹤

政府今日（8日）起一連三日推動全民快測，希望找出隱形個案，切斷社區傳播鏈。呼吸系統專科醫生梁子超估計，因市民開始出現檢測疲勞，估計只有一半人口，大約300多萬人會參與。惟快測受病毒潛伏期、復陽、快測包敏感度等因素影響，料最終找到一至兩萬宗個案。

他認為一次全民快測並不足夠，如能在4月21日開始放寬防疫措施，確診數字回落至三位數時，再進行大規模檢測及恢復病毒追蹤工作，才能有機會在四至六個星期內，徹底斬斷傳播鏈。即使之後的確診數字仍徘徊在三位數，市民亦不必擔心。因為易感染人口減少，傳播力只等於前四波疫情的十六分之一。



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梁子超表示，一連三日的全民快測成果，或會受病毒潛伏期、「復陽」、快測包敏感度等因素影響而出現偏差，更可能會走漏25%至50%個案。他推斷，如果本港約逾300萬人願意進行快測，出現偏差的個案或佔三分之一，即涉及幾千名市民。而真正中招的個案佔三分之二，即料找到一至兩萬宗個案。

他指，一次檢測僅能作為加速個案發現工具，無法追蹤曾接觸人群，並鎖定即將爆發的群組，故不能完全切斷傳播鏈。他建議在4月21日，即放寬防疫措施後，待個案回落至三位數的階段，再持續進行病毒檢測與雙向追蹤工作。例如當工作場所或表列處所出現個案時，應即時進行追蹤工作，並鎖定傳播群；當污水檢測發現某地區的陽性個案較多的時候，要在該區域進行強制檢測。

加強檢測及追蹤工作，並能夠保持病毒繁殖率低於1，或最好保持在0.8以下，他估計能在四至六個星期內，將傳播鏈徹底斬斷。

呼吸系統科專科醫生梁子超指出，建議在4月21日，即放寬防疫措施後，待個案回落至三位數的階段，再持續進行病毒檢測與雙向追蹤工作。（資料圖片 / 林若勤攝）

他稱，社會隨着易感染人口減少，疫情會急速降溫，現時易感染人口約等於前四波疫情的四分之一，出現傳染源的幾率亦為之前的四分之一，有機會受感染人口也是四分之一，而傳播力只等於之前的十六分之一。因此就算放寬防疫措施，社會持續維持三位數的確診數字，市民亦不必太擔心，「幾百宗好似比以前高」，只要檢測及雙向追蹤到位，相信能防止反彈。

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他提到，本港病毒傳染「不均匀」，80歲以上人士及10歲以下小童的感染比例，相對其他年齡群組低，但感染後出現重症的風險高，將增加醫療負擔，因此呼籲以上人群盡快打針。即使政府放寬防疫措施，亦不要急於恢復社交活動，應待疫情進一步緩和，才恢復社交。

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