復課安排｜教育局擬高小率先恢復半日面授　5月中逐步全面復課

因早前第五波疫情嚴重，全港幼稚園、中小學學生都正在提早放暑假。教育局早前宣布最早在復活節假期後，4月19日之後復課。立法會教育事務委員會在今日（7日）進行視像會議，教育局局長楊潤雄透露擬分階段復課，4月19日率先由高小年級恢復面授，其後在5月再到初小、高中、幼稚園的其中一級，到5月中逐步全面復課。



學生在3月初突然被告知提早放暑假，小學生獲派大量工作紙和暑期功課。（資料圖片）

因應疫情和緩，學校有望如期在4月19日復課。立法會教育事務委員會於視像會議上討論復課安排，教育局局長楊潤雄在會上表示最新考慮是分階段進行。

他透露，擬先由小學高年級率先恢復半日面授課程；在2星期後，約5月3日便到小學低年級、高中、幼稚園其中一個年級回校；再過1周，5月10日時，中小學全面復課，幼稚園則多一級回校上課；料到5月16、17日，全港學校可以恢復半日授課。

中學達9成疫苗接種率可考慮全日授課。(資料圖片)

已打針小學及幼稚園學生可參加課外活動

關於早前公布學校的學生及教職員達9成接種率可申請全日授課，楊潤雄在會上提及，初步考慮小學及幼稚園復課後，於5月中再觀察學校的疫情有否爆發，以及全港整體疫情變化，才容許學校全日授課。

他補充，如果復課初期，小學及幼稚園學生已打針，可在課後半日參加課外活動等非學術活動；而中學方面，局方考慮在復課初期，學生及教職員達到9成接種率便可全日授課。