復課｜上學前要快速檢測？　楊潤雄認正商討檢測密度及停課準則

學校將於4月19日起分階段復課，並預料要求學生上學前定期做快速檢測。教育局局長楊潤雄說，現時仍與衞生署衞生防護中心密切商討，就檢測頻密度及停課準則，訂立清晰指引，並會就實行性、可行性及對家庭造成的負擔作考慮。



楊潤雄說，昨日就復課時間表與校長商討，普遍獲贊成，對分階段復課有信心，期望下周可以敲定細節，讓學校準備。

楊說，若能有較密的檢測，令政府掌握每日確診數字，衞生防護中心認為可有較多空間，「耐唔耐一宗個案發生，未必要停課。」他舉例指，學校確診數字若低於某個百分比，可繼續上課，但如一兩日之間檢測陽性數字「大得好緊要」，就要看看有關情況。

倘要定期快測 會為清貧學生提供支援

他續指，現正與衞生防護中心就多久一次檢測、需停課的陽性百分比等標準作商討，期望有清晰標準。當局會就實行性、可行性及家庭負擔等考慮，亦預料會為清貧學生提供口罩一樣，就快速檢測套裝有一定支援。

小學和幼稚園初步先上半日課 已打針學生下午可留校參與非學術活動

政府早前亦透露，全日面授的疫苗接種要求，將提高至全校師生都要有九成接種率，但現時小學及幼稚園學童接種率只有61％。楊潤雄說，初步12歲以上接種率已達9成，而小學和幼稚園初步先上半日課，期望之後3至11歲群組接種都可達八九成。楊續說，即使半日課堂，已打針學生都容許在下午都可有非學術活動進行。