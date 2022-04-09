封區｜沙田顯徑邨顯祐樓今午圍封強檢　料明午完成行動

政府今日（9日）下午三時半起圍封沙田顯徑邨顯祐樓，要求住戶進行強制檢測。顯祐樓居民須於晚上十時前，到圍封範圍內設立的採樣站接受核酸檢測，預料明日（10日）中午十二時前完成行動。



沙田顯徑邨顯祐樓於今日（9日）下午開始圍封。（政府新聞處截圖）

政府指審視過顯徑邨顯祐樓的污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等後，決定就相關區域作出限制與檢測宣告，並在下午3時半圍封該廈。

政府將於受限區域內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上10時前接受核酸檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險，政府會安排行動有特別困難的人士採樣。

政府提到若過去三個月曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，將無須於強制檢測行動中接受檢測。

根據今日發出的強制檢測公告，除了上述指明人士外，任何於3月27日至今日期間，曾身處上述大廈超過兩小時的人士，即使在封區期間不在大廈內，亦要在4月11日或之前接受強制檢測。由於涉及變種病毒，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

▼4月8日 石籬邨石富樓圍封檢測▼



▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼

