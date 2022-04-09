疫情｜多62人病逝　第五波累計8492死　60歲長期臥床男患者不治

第五波疫情有緩和之象，今日（9日）新增2,535宗確診個案。過去24小時再多53名確診患者離世，年齡介乎58至107歲，另有9宗滯後呈報死亡個案，第五波疫情的死亡個案增至8,492宗，

昨日離世的患者中，有兩人屬較年輕患者，包括一名58歲患神經內分泌瘤男病人，以及一名有運動神經原疾病，兼有糖尿、高血壓，需長期臥床的60歲男子。



本港由第五波疫情至昨日止，共錄得8,492宗死亡個案，總體病死率為0.72%，涉5,040男及3,452女，年齡介乎11個月至112歲，中位數是86歲，4宗涉及兒童。

至於今日死亡個案方面，過去24小時有53名患者離世，分別是35男18女，年齡介乎58至107歲，48名是65歲以上長者，另有37人是院友。有1人已接種三針疫苗，五人已接種兩針、13人則已接種一針，其餘34人均無接種疫苗。

因數據滯後，另有9名病人離世未公布，分別涉5男4女，年齡介乎58歲至96歲。

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58歲患者神經內分泌瘤擴散 因身體本身問題不治

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻公布，昨離世患者中，有兩人屬較年輕患者。其中一名58歲患神經內分泌瘤的男病人，其神經內分泌瘤已擴散至骨、肝及腦。他於3月24日因呼吸困難、含氧量下跌而到急症室求醫，當時核酸檢測呈陽性，CT值為16（即病毒量高），醫院雖然提供不同治療，但他身體本身出現問題，最終於昨午離世。

另一名死亡個案為60歲患運動神經原疾病的男患者，他需要長期臥床及吞嚥有問題，同時患糖尿、高血壓。因出現吸入性肺炎，於周日（3日）快速檢測呈陽性入院，醫院雖有向他提供口服抗病毒藥物，但由於他身體較多病痛，最終於昨日凌晨離世。

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