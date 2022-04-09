強制檢測｜增25幢　乙明邨再上榜　元朗區居冠涉栢慧豪廷七座等廈

第五波疫情持續橫行，近日本港維持二千多宗確診。食物及衞生局今日（9日）發出新一份強制檢測公告名單，再有25幢大廈上榜。當中涉及15幢公共屋邨大廈，包括沙田乙明邨連續兩日有大廈上榜。至於元朗區則有4幢大廈被納入公告，屬全港18區之冠，包括天水圍栢慧豪廷7座。



政府要求於指定期間曾身處該25個地方人士，須於明日至後日（10日至11日）接受病毒檢測。



公屋佔15幢、居屋佔8幢 元朗區最多大廈上榜

因應多宗檢測陽性個案，今日有25個指明地方被納入強制檢測公告。新上榜大廈，涉及15幢公屋樓宇，而涉及居屋屋苑的大廈則有8幢，包括將軍澳景林邨景桃樓、廣明苑廣隆閣；天水圍天盛苑盛頤閣、天悅邨悅榮樓；沙田廣林苑興林閣、大埔富亨邨亨翠樓、觀塘寶珮苑寶珊閣，及鑽石山鳳鑽苑等。

另外，港島區只有鰂魚涌益發大廈須要強檢。

▼4月8日 石籬邨石富樓圍封檢測▼



根據公告規定，任何人士在3月27日至4月9日期間，曾身處公告上大廈超過兩小時，則需於4月10日至4月11日期間強制檢測。

當局表示，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，無需接受強制檢測。須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。當局強調，市民不能使用快速測試代替。