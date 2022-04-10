全民快測｜林鄭料4.12可掌握成效　未知是否短期內啟動全民強檢

政府推行的「全民快測」計劃已踏入最後一天，特首林鄭月娥今日（10日）舉行例行記者會時指，不應小看「全民快測」的成效，並指雖然找到的個案數目未必很多，但Omicron變種病毒的傳播力很強，「所謂星星之火可以燎原。」她相信可有助及早截斷社區傳播鏈。她又估計，直到4月12日方可全面掌握「全民快測」的成效。

至於是否已有「全民強檢」的時間表，林鄭月娥重申有不少因素要考慮，故未能確實回應是否需要短期內啟動，



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對於三日「全民快測」的成效，林鄭月娥表示，過去每天呈報的陽性個案都有下跌趨勢。不過，昨日公布的確診數字中，快測呈報的個案上升近3成，即大約增加了約370宗個案，惟核酸檢測呈報個案則繼續下跌。

她又指，過往透過快測呈報的個案，有病徵及無病徵的患者比例是7：3，「通常有少少病徵，（市民）先有誘因去做快速抗原檢測。」不過，昨日呈報的個案則相反，共70%患者無病徵，故相信市民響應一連三日的快測計劃有關。

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不應小看成效 病毒「星星之火可以燎原」

林鄭認為，不應小看「全民快測」的成效，又承認雖然找到的個案數目未必很多，但每個個案都是社區的傳播鏈，特別Omicron的傳播力很強，「每一條傳播鏈可以令香港多好多感染個案，所謂星星之火可以燎原。」故她認為，全民快測有助及早截斷社區傳播鏈。

料周二才可掌握成效

不過，林鄭指出，相信直到4月12日，方可全面掌握「全民快測」的成效，因估計有市民或在今晚才做快測，並可能在24小時內的最後階段才呈報陽性個案，故政府或在較後時間才能得悉個案，並評估今次的成效。

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未能回應短期內是否要全民檢測

林鄭亦說，有人形容「全民快測」是為日後「全民強檢」做熱身，故需要待至「全民快測」完成後再檢視情況，並要考慮香港疫情發展、能力提升及對市民的影響等，但坦言未能確實回應，是否需要短期內啟動「全民強檢」。

她相信，未來復活節假期市面人流將增加，又指最近兩日天氣很好，「我返工經過，睇到添馬公園好多市民係到。」她形容是人之常情，因經過3個月抗疫，市民「唞唞氣」很正常，但呼籲大家要遵守防疫工作。

她亦指，有部份群組要定期做快測，例如安老及殘疾院舍等，而往後可能會考慮要求特定群組由核酸檢測，轉為多用快測代替。而89個「防疫服務包」補漏拾遺派發站，直至昨晚已派發了36萬套快測包。