疫情．4.10｜全民快測首兩日收2202宗呈報　七成屬無徵狀隱形患者

一連三日的全民快速檢測今日（10日）踏入尾聲，本港今日再增1,921宗確診，分別為核酸檢測888宗及1,033宗快測個案，均較昨日公布稍跌。1,921宗確診中，有18宗為輸入個案，當中3人乘JL029由日本東京抵港，食衞局因而引用條例要求「日本航空」暫停東京飛香港7日。衞生防護中心同時指單日呈報多65人死亡，第五波病死率升至0.727%，而疫情至今共有8,770人死亡。



上周五（8日）及上周六（9日）首兩日全民快測，當局收到2,202宗呈報，七成陽性檢測結果人士並無病徵，屬無徵狀隱形患者，衞生防護中心指呈報個案數字會上升。



昨日疫情報道總覽：

【23:18】第五波疫情逐漸緩和，4月7日抵港的內地疫情防控專家組，今日（10日）在社署及食環署的安排下，分別參觀兩間安老院和商場內的食肆，並向院舍分享防控策略，包括如何有效處理確診者，及加強感染控制措施。專家小組亦欣悉所到訪的食肆，均遵守「疫苗通行證」、每小時換氣量等各項防疫規定。

【23:14】第一期5,000元電子消費券派發後首個周末，市面的人流明顯增加，惟社交距離措施未放寬，飲食業界仍然未能受惠。餐飲聯業協會會長黃家和表示，本周的生意額從疫情前的三成，微升至四成，上升三分一。

黃家和認為晚市禁堂食及二人一枱限聚為致命傷，故期望政府盡快放寬措施，讓食肆能受惠於消費券。

【21:37】第五波新冠肺炎疫情持續，食物及衞生局今晚（10日）發出新一份強制檢測公告，再有25幢大廈因有多名住戶染疫而上榜，公共屋邨再次是重災區，共佔15幢，當中沙田乙明邨連續第3日有大廈上榜，整個沙田區共四幢納入強檢名單，為18區之首，包括私樓銀禧花園6座。政府要求於指定期間曾身處該25個地方人士，須於明日至後日（11日至12日）接受病毒檢測。

▼4月10日 深水埗快速抗原測試售價創新低▼



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【21:22】學校將於復活節假期後，由本月19日分批復課，學生終可回校接受面授，政府最快明日（11日）公布詳情，學生是否需每日上學前進行快速抗原測試成焦點。有團體今日發表有關復課調查，有家長稱若「一日一檢」，衍生每月額外開支約2,000元。

《香港01》記者今日黃昏到深水埗鴨寮街及北河街一帶觀察，發現快測包價格再創新低，由之前平均7元一盒，大幅降至平均4.6元一盒，更是獲外國機構認可、且傳媒報道靈敏度極高的產品。以每月上課20日計算，「日日測」的開支低至92元。

快速抗原測試深水埗4月10日售價。

【20:41】第五波疫情持續，學生已居家抗疫多時，教育局邀請本港身處海外的網球新星黃澤林，拍攝短片示範掌上壓正確的姿勢。教育局局長楊潤雄呼籲學生向黃澤林學習，並預告復活節假期後，將分階段有序恢復面授課堂，現已進入最後階段。

網球運動員黃澤林。（教育局圖片）

▼4月10日 鴨脷洲利東邨東逸樓圍封檢測▼



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【18:42】疫情有緩和趨勢，但仍未完全消退，文憑試下週即將開考，或令考生感到更多無形功壓力。學友社調查發現，考生壓力水平繼去年疫情爆發初後，繼續處在高位，3月份壓力評分達 7.87 分，較 1 月份上升0.71 分，處於歷年調查高位，亦有24%受訪學生感到9至10分的極大壓力。有接受訪問同學表示，現時壓力來源主要是因考期越來越近，3個星期內需要考10科，連假期也要赴考。

如有需要，同學可向學友社尋求協助。(學友社資料圖片)

【18:24】行政長官林鄭月娥宣布，預計可於4月21日起可分階段放寬社交距離措施。病人醫護權益協進會今日（10日）表示，為減低長者及兒童染疫後出現重症及死亡的風險，因此需繼續「谷針」，並建議政府全面為曾接種科興的院舍長者及兒童，接種更高效且能快速提供保護的復必泰疫苗作為「溝針」。

該會召集人龐朝輝表示，學生復課在即，建議學校應彈性調整上課安排，即部份學生繼續上網課，部份學生回校上課。另外，他強調「食飯時間是（病毒傳播）最關鍵的時刻」，因此如情況許可，學生可只上半日堂，避免集體感染的風險。

【17:05】歐家榮表示預計不到會否出現第六波，雖然現時疫情回穩,，但可能有新變種，或再過一段時間市民抗體下降,，會密切留意情況。歐家榮強調，疫苗接種是最有效預防途徑，科學委員會分析數據，建議60歲以上長者接種第四針以加強保護，委員會會留意最新發展，需要時商討是否建議其他人士打第四針。

【16:49】歐家榮指，之前逾42萬快測確診約65%有病徵，但4.8及4.9兩日的2, 202快測呈報，68.7%無病徵，換句話說，全民快測讓當局知道有病人本身無病徵但響應呼籲做快測，是隱性病人。

【16:45】劉家獻指，過去24小時死亡的53名病人中，25人來自院舍，其中31人無打針、9人打了一針、12人打了2針、1人打了3針。

【16:40】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻公布，截至今日零時零分，過去24小時有53名對新冠病毒檢測呈陽性的病人離世， 年齡介乎62至104歲。另外由於數據滯後，較早前有12宗死亡個案未公布，即累計多65人離世。

【16:38】歐家榮指，衞生防護中心分析10萬多宗18歲以下人士個案，有48宗個案被介定為曾嚴重或危殆，3至17歲佔30宗。在沒有接種疫苗情況下，每一萬名兒童會有八名兒童嚴重或者危殆，有打針則降至只有兩名兒童出現嚴重個案，如打兩針，每一萬名兒童只會有一名兒童出現嚴重個案，與沒有打針相差八倍。

【16:35】歐家榮表示，4月8日及9日經快速測試驗出的確診個案共有2,202宗。他表示，估計部份個案仍未呈報，數字仍會進一步上升。

【16:33】新增確診個案中有18宗屬輸入性個案，13宗於機場檢測時發現，5宗檢疫酒店快測發現。於機場檢測時發現人士中，6人分別從馬爾他、菲律賓、土耳其、美國、希臘及印尼抵港，餘下7人在4月9日抵港，其中3人乘坐JL029由日本東京到港，2人在法國乘航班TK083，1人在西班牙乘航班TK083，1人由印度抵港。

由於今日有3名確診者乘同一班航班由日本東京抵港，故當局要求日本航空暫停由東京至香港的航班7日，由11日至17日；亦要求土耳其航空暫停由伊斯坦布爾至香港航班7日。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，新增1,921宗確診個案，包括888宗核酸檢測及1,033宗快速檢測個案，累計第五波疫情有1,177,552宗陽性個案。

▼4月10日 疫情記者會公布新增1921宗確診個案▼



【16:00】鴨脷洲利東邨東逸樓下午4時起圍封強檢，受檢人士今晚9時前須接受檢測，政府目標是在明日（11日）約下午1時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。政府發言人表示根據第599J章，政府可按防疫需要作出限制與檢測宣告，而政府會審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

【15:11】第五波疫情以來，港人防疫支出激增。有基層家庭表示，疫情下開工不足，家中經濟收入驟減，惟抗疫物資負擔沉重，隨著教育局預告復課後學生須做快速測試，甚或「一日一檢」，衍生的額外開支約2000元，「都相等於一個月買餸錢」，期望當局可作支援，以減輕經濟負擔。一項調查顯示，70.3%受訪者家庭經濟受疫情影響，基層家庭尤甚，另有58.2%受訪者認同防疫物資支出對家庭經濟構成壓力。負責調查的組織表示，社會陸續全面復工，呼籲企業應承擔員工快速測試費用，共度時艱，另教育局應爭取優惠價格，統一訂購快速抗原測試包，減輕基層家庭的財政壓力。

吳太(中)表示，若當局要求復課後每日須作快速檢測，家中額外開支約2000元，「都相等於一個月買餸錢。」左為陳嘉敏，右為胡太。(機構提供)

【14:45】林鄭月娥今早表示將於本周初宣布復活節後復課細節，並就學童是否需要返校前每天快測徵詢意見。香港教育工作者聯會今日致函教育局支持復課，同時要求教育局與衞生防護中心盡快更新防疫指引，列明復課後如何處理師生確診及列為密切接觸者情況。對於政府考慮要求學生返校前先作快速抗原測試，教聯會表示認同，但促請教育局須提供相關配套，包括為學校提供多津貼以購買快速測試劑，供有需要學生使用。

【12:31】前身是新田購物城的新田社區隔離設施，為第二個由中央援建的「方艙醫院」，上月已交付港府使用。

發展局今日（10日）發表網誌，稱渠務署和承建商在7日內，成功為新田社區隔離設施接駁新建公共排污系統，而工程規模相若的項目一般要以月計才能完成。

渠務署聯同承建商在七日內為新田社區隔離設施接駁新建公共排污系統。（發展局圖片）

【11:45】本港新增2,535宗新冠肺炎陽性個案，過去兩周上榜的確診大廈稍回落至6,162幢，較前一日減少277幢，其中新增大廈佔308幢。

深水埗區昨日新增30幢大廈上榜佔最多，涉及愛海頌、碧海藍天、宇晴軒等，而美孚新邨亦繼續爆疫，再增8幢有居民染疫，過去兩周累計有88幢榜上有名。另亦多個宿舍上榜，包括香港大學賽馬會馬禮遜堂、香港賽馬會職員宿舍駿恒閣、黃大仙紀律部隊宿舍、屯門湖康警察宿舍等。

【11:37】林鄭指，無人可說全民快測響應度高低，因屬自願性，她重申復活節後復課係抗疫重要目標，過去兩年多，學生受衝擊，影響正常發展，特別是8、9歲小朋友在成長階段碰上疫情，「無得做project無得打波」，因此政府非常努力，包括要讓DSE開考。

她指，更頻密使用快測是有用手段，目前應用在院舍，復課後學生要日日做還是隔日做，好快會交代，而由於想給予學生正常生活，不會輕易考慮停課，因omicron病徵輕且多人打針，情景及客觀環境跟以往不同，故應調整，以學生利益為最大依歸。

【11:20】沙田顯徑邨顯祐樓解封，圍封其間1,585人接受檢測，發現七宗陽性檢測個案，21宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【11:19】被問到仍有數千宗個案水平時放寬社交距離措施是否合適，林鄭月娥指，疫情情況已跟以前不同，面對Omicron傳播力極強但症狀較輕微，再以之前標準看待已經不適合。

【11:13】林鄭指，即將來臨的假日相信市面人流增加，她留意到昨天及今日今天氣好，返工亦見添馬公園多人，雖是人之常情，唞唞氣好正常，但要遵守防疫工作，勿太多人聚會，並減少身體接觸。至於全民檢測後，再做快測其實每日可做，部分群組已定期要快測，一是安老及殘疾院舍，員工及院友每日做檢測，以保護老友記；而高暴露風險群組等，大部分用核酸檢測，當快測準確性存在，是否可轉用快測而用得頻密些，政府會研究是否轉用快測。

【11:10】林鄭月娥表示今日未能確定會否於短期內推行全民檢測，須等待全民快測完結再檢視，以及考慮疫情發展及檢測能力等因素。

【11:06】林鄭月娥指，本周將有3大重點處理抗疫工作，包括復活節後全港學校逐步回復面授，本周初公布相關安排；同時會詳細交代放寬社距措施，大致可分3階段3個月，前提是疫情無反彈；落實現存抗疫工作社區隔離設施供應量，料可交還2條公屋的3棟樓及2項過渡屋項目。

【11:00】林鄭月娥表示今日是一連三日的全民快測最後一天，呼籲市民踴躍支持，即使找到個案未必好多，但每一個案都可識別出社區傳播鏈，而3天快測成效要到4月12日先可全面掌握。

▼4月10日 林鄭月娥抗疫記者會▼



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【10:56】政府上周四（7日）派發新一輪電子消費券首期款項，財政司司長陳茂波今（10日）在網誌表示，市面消費氣氛有所改善，在發放首日有約100萬名市民透過八達通手機應用程式收取消費券，比率較去年高出三成七，反映市民已熟習以便捷的電子方法取得服務。

【10:05】第五波疫情下幾乎全港安老院舍都有個案，約55%第五波死者居於院舍，院舍傷亡慘重原因，除院友接種率偏低，狹窄擠迫居住環境亦是主因之一。

勞工及福利局局長羅致光今稱，於1995年4月生效的《安老院條例》訂立安老院最低人均樓面面積為6.5平方米，人均面積偏少，要解決這個問題，除透過「改善買位計劃」提供誘因，讓私營安老院提升服務水平，另一方面是透過修改法例增加人均樓面面積及人手比例，雖然法例有待提交立法會，但內容早已公開，不少私營安老院經營者心中有數，不作改善便知約於何時要結業。

羅致光承認，現屆政府未能提供足夠資助安老宿位的數目，亦無訂立未來人口高齡化，安老服務所帶來公共財政挑戰的方案，但已建立院舍服務券等機制，確保有足夠資助宿位。

▼4月9日 消費券帶動黃金電腦商場人流上升▼



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【09:00】政府再次呼籲全港市民繼續積極響應「眾志成城 團結抗疫」行動，今日進行快速抗原測試，並於24小時內呈報陽性個案。政府發言人表示，要穩控疫情，早日切斷新冠病毒傳播，逐步回復正常生活，每個人都要出一分力，勤做檢測並如實申報，同時提醒市民如檢測結果呈陽性，應拍下照片並在24小時內經衞生署衞生防護中心『2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統』（www.chp.gov.hk/ratp）呈報結果，避免外出。衞生防護中心會因應染疫人士的身體狀況、家居情況等，安排適切家居支援、隔離或治療。陰性檢測結果則無須申報。

▼4月7日 市民補領防疫服務包▼



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【03:55】觀塘警區雜項調查隊昨日（9日）晚上約8時許進行代號「勇爵（BRAVEDUKE）」的防疫行動，巡查區內多個處所。行動中，警員於鴻圖道45號一單位內發現8名男子正進行聚會，年齡介乎17至57歲。另外，警員亦於興業街16至18號一單位內發現6男8女進行聚會，年齡介乎25至32歲。上述人士涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出罰款傳票。

▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



+ 37

▼4月9日 政府抗疫記者會▼



+ 15

▼4月7日 消費券派發首日店舖及商場人流上升▼



+ 3

▼4月7日 消費券派發首日電器店現爆買潮▼



+ 2

▼4月9日 疫情記者會▼

