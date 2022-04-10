羅致光認未能解決部份私營院舍質素差問題　將修例增人均樓面面積

第五波疫情下幾乎全港安老院舍都有個案，約55%第五波死者居於院舍，院舍傷亡慘重原因，除院友接種率偏低，狹窄擠迫居住環境亦是主因之一。

勞工及福利局局長羅致光今（10日）稱，於1995年4月生效的《安老院條例》訂立安老院最低人均樓面面積為6.5平方米，人均面積偏少，要解決這個問題，除透過「改善買位計劃」提供誘因，讓私營安老院提升服務水平，另一方面是透過修改法例增加人均樓面面積及人手比例，雖然法例有待提交立法會，但內容早已公開，不少私營安老院經營者心中有數，不作改善便知約於何時要結業。

羅致光承認，現屆政府未能提供足夠資助安老宿位的數目，亦無訂立未來人口高齡化，安老服務所帶來公共財政挑戰的方案，但已建立院舍服務券等機制，確保有足夠資助宿位。



香港租金反覆急升 提升私院空間困難

羅致光在網誌稱，政府於1995年4月訂立安老院最低人均樓面面積為6.5平方米時是一個妥協，因即使既知道6.5平方米是偏少，但若訂得更高，不少私營院舍便要結業，而加上香港租金反覆急升，令到提升空間可能性愈見困難。他舉例以每平方米400元租金計算，人均6.5平方米的空間，每個宿位租金便要2,600元，若提升至9.5平方米便要3,800元。加上燈油火蠟及人工，私營安老院恐怕難以營運。

▼不少安老院舍出現確診個案▼



將透過修例增加院舍人均樓面面積及人手比例

羅表示，要解決此問題，政府一方面透過「改善買位計劃」提供誘因，讓私營安老院提升服務水平，包括提升高度照顧安老院的人均樓面面積至9.5平方米及所需人手比例；另一方面便是透過修改法例，增加人均樓面面積及人手比例。

羅致光：增資助宿位及改善私院質素是未來大方向

他重申，增加資助宿位及改善私營安老院質素是未來安老院發展大方向，目前在政策上，當「私人土地作福利用途特別計劃」完結後，除非日後還有大型重建，否則透過整筆撥款的傳統資助院舍宿位，不會再有增加。

▼疫情下的市況▼



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承認現屆政府沒訂立未來安老服務帶來公共財政挑戰的方案

他承認現屆政府未能提供足夠資助安老宿位的數目，亦沒有訂立未來人口高齡化，安老服務所帶來公共財政挑戰的方案，但已建立了規劃機制，確保有足夠資助宿位，以及多項資助宿位的政策工具，以應付未來的挑戰。

修例通過後 僅符合目前法例最低要求院舍不再合法

他指，目前的所謂「牌照院」，即只符合發牌資格，不符合買位院舍質素的私營安老院，在政府提出修例及獲得通過後一段指定期間，將會基本上消失，只提供今天僅僅符合現時法例的最低要求服務，在修改法例一個指定時間後便不再合法了。因此，雖然現屆政府未能即時解決現有不少私營安老院質素強差人意問題，但亦已建立了取締路線圖與時間表。

明年將建16間資助安老院 增約2800個宿位

他又表示，明年會以獎券基金興建多項福利設施，包括16間資助安老院，新增約2,801個宿位，是過去4年新建數量第二多。

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