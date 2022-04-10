確診大廈｜新增308幢深水埗區佔最多　愛海頌、碧海藍天上榜

本港昨日（9日）新增2,535宗新冠肺炎陽性個案，過去兩周上榜的確診大廈稍回落至6,162幢，較前一日減少277幢，其中新增大廈佔308幢。

深水埗區昨日新增30幢大廈上榜佔最多，涉及愛海頌、碧海藍天、宇晴軒等，而美孚新邨亦繼續爆疫，再增8幢有居民染疫，過去兩周累計有88幢榜上有名。另亦多個宿舍上榜，包括香港大學賽馬會馬禮遜堂、香港賽馬會職員宿舍駿恒閣、黃大仙紀律部隊宿舍、屯門湖康警察宿舍等。



衞生署衞生防護中心公布最新確診患者居住大廈，截至昨日，在過去14日共有6,162幢大廈上榜，其中308幢屬新增大廈，以深水埗區最多，佔其中約一成，當中包括愛海頌5座、碧海藍天6座、宇晴軒5座（該屋苑另有3座大廈日前亦上榜）。共建有99幢住宅樓宇的美孚新邨疫情持續蔓延，單日新增8幢大廈有居民染疫，過去兩周累計已有88幢大廈上榜。

天恒邨恒健樓新上榜，該屋邨在過去兩周累計有13座大廈有居民染疫。（資料圖片）

新增大廈排名第二多地區為元朗，佔28幢，包括Park Yoho Venezia 5B座、Yoho Midtown M7座、Yoho Town 2座；而錦綉花園亦再有兩戶上榜，分別位於G段第二街及河北第一街，近兩周累計至少九戶中招。在公屋方面，新增包括天恒邨恒健樓、天華邨華逸樓及朗善邨善良樓，三個屋邨分別累計有13座、6座及3座大廈有居民染疫。

九龍城亦新增27幢大廈上榜，包括傲雲峰6座、嘉匯2座、龍譽1A座等。至於樂民新村再增樂善樓及樂愛樓有居民染疫，過去兩周累計有6座大廈榜上有名；黃埔花園亦新增錦桃苑17座上榜，累計41座大廈中招。

另有多座宿舍上榜，涉及香港大學賽馬會馬禮遜堂、位於沙田的香港賽馬會職員宿舍駿恒閣、屯門湖康警察宿舍2座、黃大仙紀律部隊宿舍2座。

▼4月9日 確診患者過去14日居住大廈名單▼

