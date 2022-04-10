俄烏戰爭｜團體天星碼頭宣揚反戰　警全程拍攝　促市民勿圍觀

俄烏戰爭引發全球關注，本港今日（10日）有不少團體及市民先後到尖沙咀天星碼頭宣揚反戰信息。「無國界社運」成員向各國提出三點訴求，分別要求俄羅斯撤軍，各政府提供軍事及人道援助，以及免除烏克蘭重建債務。社民連成員在現場為死傷者默哀，另有個別市民手持反戰標語默站。現場有大批軍裝警員駐守，截查參與人士，並警告現場人士切勿違反「限聚令」，要求圍觀市民離開。



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今午1時許，天星碼頭有數十名軍裝警員戒備，有警員舉起攝錄機拍攝現場情況。「無國界社運」兩名成員在碼頭外高舉反戰標語，希望市民關注俄烏局勢，成員譚先生表示，不少證據顯示俄軍殘殺及性侵烏克蘭平民，有約6,000人死亡，數百萬人流離失所，他提出三點訴求，要求俄羅斯撤軍，各政府提供軍事及人道援助，以及免除烏克蘭重建債務，「雖然我哋聲音微細，但人人都喺自己位置發聲，可以要求政府及人道機構作一點事。」

譚先生及其成員其後被警方截查，譚先生引述警方表示，曾有警官表示兩人聚集不構成問題，但他們的行為有機會引致他人聚集，要求他們立即停止。

▼烏克蘭局勢▼



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社民連成員默哀悼念

社民連兩名成員在碼頭默哀，悼念烏克蘭的死傷者，哀悼戰爭帶來的生靈塗炭及口人道災難，他們其後高叫口號「俄軍滾出烏克蘭，給和平一個機會」，未幾再有警員上前登記他們資料。

隨後，有零星市民到碼頭手持反戰標語「俄羅斯無條件撤軍，烏克蘭多元民族自決」，並在現場默站，同樣立即被警員截查身份，現場圍觀市民亦被警方要求離開。