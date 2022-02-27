俄烏危機｜燃料價升　兩電3月加燃料調整費　港燈戶交多20元電費

第五波疫情重創百業，即使留家抗疫，或也難逃加電費之苦。兩電今年1月起分別加價5.8%及7%，至於3月起以實報實銷方式每月調整的燃料費，中電將加約2.8%，港燈更加價26%，創十年新高。

以一個三人家庭每月用275度電計算，中電用戶3月電費估算較年初貴3元，港燈用戶則貴約20元。有環團分析指，受疫情及俄烏戰爭影響，預計無論是天然氣或燃煤，至少3至6個月價格會持續上升。



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兩電今年再加價，淨電價加幅介乎5.8%至7% ，中電每度電收費增至128.9仙，港燈增至135.3仙，並承認在燃料價格調整條款帳承擔大額負結餘（即兩電先墊支費用），以及動用電費穩定基金抵消部分加價壓力，否則加幅可能更驚人。

中電港燈下月分別調升2.8%及26%燃料調整費

不過，下月起電費進一步漲價，皆因電費由基本電費和燃料價條款收費組成，根據現時《管制協議》機制，電費檢討公布的年度燃料調整費，只保證今年首兩個月不變，隨後每月燃料費根據過去三個月的實際燃料價格平均值計算，即會跟隨市況波動。根據兩電的公開資料，下月燃料調整費分別調升2.8%及26%，電費均創十年新高。

3月電費加價 中電+0.9%、港燈+5.3%

中電用戶的年度燃料調整費為38.6仙，但3月開始加價至39.7仙。中電解釋，源於涉及燃煤的每度電燃料費較預測貴了1.3仙，但受惠於天然氣價格較預期減少0.2仙，故令該月燃料費調整為每度1.1仙，則每度電淨電費為130仙，對淨電費影響少於1%。

至於港燈用戶，年度燃料調整費為27.3仙，但3月飆升至34.5仙，變相每度電淨電費增至142.5仙，加價5.3%。與去年港燈淨電費每度電為126.4仙相比，則累計加價12.7%，升幅遠較中電明顯。以一個三人家庭（平均每月用電量為275度電）作估算，去年一月電費為250.58元，但今年一月增至275.06，加價9.8%，三月再加至294.86元，則再加價7.2%。

不過，市民受惠兩項電費補貼及紓緩計劃，包括去年6月起住宅用戶獲提供首11個月每月80 元補貼，第12 個月發放120 元；以及由2019 年1 月起，分60 個月每月發放50 元電費補貼，則合共130元補貼；新一份《財政預算案》亦宣布，將再向住宅用戶提供1,000元電費補貼，故市民對電費加價或未有強烈感覺。

余遠騁預計無論是天然氣或燃煤，至少3至6個月價格會持續上升。（資料圖片）

環團預測燃料價短期內續升：俄烏戰爭添未知數

世界綠色組織行政總裁余遠騁分析指，現階段反映的燃料調整費上漲，料主要源於煤價上升，皆因今年初作為全球主要煤炭開採國的印尼，擔憂國內電力供應不足，宣布1月停止煤炭出口，此舉令煤炭供應緊張，國際煤價飆升。此外，他指受疫情打擊，經濟活動放緩，市民減少外出，石油出口國組織與盟友（OPEC+）對增產持觀望態度，隨著近期經濟漸復甦，對能源需求增加，燃料價格自然上升。

對於港燈燃料調整費大幅調升，余遠騁指其用戶及購買量均較中電少，自然能源購入價不及對方便宜，增幅百分比也會較明顯，即使OPEC+增產令升幅放緩，但俄烏戰爭再添未知數，預計無論是天然氣或燃煤，至少3至6個月價格會持續上升。兩電正在興建的海上液化天然氣接收站，預計今年投產，他認為待建成後有機會購入「平啲、遠啲」液化天然氣，屆時才有助減緩國際市場影響。

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