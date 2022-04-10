強制檢測｜增25幢　乙明邨連續3日上榜　沙田居冠涉銀禧花園等4廈

第五波新冠肺炎疫情持續，食物及衞生局今晚（10日）發出新一份強制檢測公告，再有25幢大廈因有多名住戶染疫而上榜，公共屋邨再次是重災區，共佔15幢，當中沙田乙明邨連續第3日有大廈上榜，整個沙田區共四幢納入強檢名單，為18區之首，包括私樓銀禧花園6座。政府要求於指定期間曾身處該25個地方人士，須於明日至後日（11日至12日）接受病毒檢測。



乙明邨連續3日有大廈上榜

因應多宗檢測陽性個案，今日有25個指明地方被納入強制檢測公告。新上榜大廈中，公營房屋再成重災區，一共22幢，包括15個公共屋邨，其中沙田乙明邨連續三日有大廈上榜，最新納入強檢通告的是乙明邨明信樓。

新上榜的居屋包括筲箕灣東霖苑、元朗宏富苑、秀茂坪曉麗苑曉星閣、大埔逸雅苑逸欣閣、鑽石山鳳禮苑鳳欣閣、屯門兆安苑定禧閣。另外，房協旗下的夾心階層住屋計劃屋苑之一，青衣宏福花園同樣榜上有名。

私樓方面，有三幢上榜，包括火炭的銀禧花園6座、將軍澳慧安園4座，以及葵涌葵芳閣1座。

根據公告規定，任何人士在3月2日至4月10日期間，曾身處公告上大廈超過兩小時，則需於4月11日至4月12日期間檢測。

▼4月10日 鴨脷洲利東邨東逸樓圍封檢測▼



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當局表示，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，無需接受強制檢測。須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。當局強調，市民不能使用快速測試。