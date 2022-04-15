安老院爆疫　院長痛憶23名院友離世　斥支援不足士兵赤裸打仗

第五波疫情下，逾半死亡個案居於院舍。在土瓜灣的美景護老院，二樓大門旁有塊排板，寫著每個院友的名字。院友確診後不幸離世，名字會從排板除下。院長張淑杰望著板上的名字，慨嘆道：「一個月之內走咗23個老人家，入行以嚟都無遇過咁嘅情形。」

張淑杰指過去兩個多月，因為原地隔離，院友員工陸續染疫，有確診院友等不到救護車在院內離世，有染疫員工硬撐繼續帶病工作；院內無足夠的防疫物資，她四處張羅亦買不到，「𠵱家諗起嚟，好似發噩夢，好難諗到嗰一刻嘅情形，唔知點捱過嚟。」



▼美景護老院▼



確診院友院內離世 其他院友員工陷入恐慌

美景護老院今年2月中開始出現確診個案，確診院友留在院舍原地隔離，及後全院190名院友及30多位員工，分別有八成及逾九成人染疫，當中23名確診院友在一個月內先後病逝。張院長亦曾染疫，早前才康復。她坦言入行16年從未遇過這種情況。

我哋院舍情況，講真一講真係想喊。點解？你睇我個排板，院友吉出來係呢 個月走，一個月之內，原地隔離變到我排板上嘅人一路一路都走左，啲老友記我哋服侍咁耐，多少我哋有感情。 美景護老院院長張淑杰

美景護老院院長張淑杰憶述第五波疫情下院舍爆疫的情況，形容如同做了一場噩夢。（羅君豪攝）

張院長試過為確診院友叫救護車，苦等36小時仍未等到救護車，衛生署、社署、救護車的電話都無法接通。她最後向區議員求助，終於迎來救護車，但臥在床上的院友已沒了氣息，「呢啲就係政府安排唔好，搞到我哋求助無門。」

一個老人家已經走咗喺到瞓住，員工同所有長者（院友）都好恐慌，嗰種恐懼無辦法形容，所有老友記都好擔心。 美景護老院院長張淑杰

▼不少安老院舍出現確診個案▼



確診員工隔離七日康復 又被送往隔離酒店

首宗個案出現後，員工陸續快測呈陽性，早期染疫的數名員工最初留在員工宿舍隔離，七日後快測結果已轉為陰性，原本打算復工，卻收到政府電話，要求他們到隔離酒店接受隔離。

「政府電話打嚟，一架小巴捉走我嘅員工去酒店隔離，無藥食、無治療，就係檢測。」遲來的隔離安排，令院舍人手更為緊絀。

後來，所有員工不再每日快測，改為24小時留在院舍內，務求能繼續照顧確診院友。有員工確診後帶病工作，疲累得在院舍大堂睡著。張院長知道員工辛苦，大家都只能硬撐：「無辦法，唔通睇住長者餓死？」

政府宣布將優先在未爆疫安老院舍推閉環管理措施。(資料圖片)

醫院要求接回確診院友 院長批欠防疫物資如赤裸上戰場

在第五波疫情期間，公立醫院床位及人手緊張，醫管局一度要求院舍接回院友，社署亦曾「提醒」院舍拒收院友會影響日後續牌。張院長對這些說話感到憤憤不平，「對我哋（院舍）嚟講，係一種威脅、恐嚇。」

張院長續指，當局要求院舍接回檢測結果仍屬陽性的確診長者，院舍願意配合，但院舍欠缺防疫物資，當局卻未有及時支援，要院方自行到處張羅，她批評政府是「叫士兵赤裸裸上戰場」，並指將陽性長者送回院舍的做法，亦令院舍的閉環管理失效。

我哋接收（確診長者）唔緊要，但就好似你叫個士兵出去打仗，無子彈、無槍，赤裸裸咁上戰場，我哋嗰陣保護衣、口罩都無，乜都無，打電話問，周圍買都買唔到。 美景護老院院長張淑杰

▼2月21日 觀塘彩榮路體育館暫託中心接收等候入院長者▼



+ 2

外勞因疫情不願來港 本地人員流向社區隔離設施

今波疫情亦進一步曝露本港院舍人手短缺的問題，即使勞工處早前已有時限放寬院舍的輸入外勞申請，張院長卻指，該院早前曾在內地成功招聘一名內地照顧員，最終因兩地疫情而「轉軚」未有到港，所以現時對輸入外勞已不抱期望。

與此同時，政府的社區隔離設施仍在招聘大量人手，薪金較一般院舍工作優厚，變相搶走院舍原有的本地人手。張院長稱現時已收到數名員工請辭，他們都打算轉去社區隔離設施工作。

▼3月17日 粉嶺馬適路方艙醫院舉行招聘會▼



+ 1

張院長表示，自3月底，收到不少團隊捐贈的抗疫物資，染疫的員工及院友陸續康復，第五波疫情帶來的災難、困難似乎已過去，但她深怕第六波疫情來襲、不敢鬆懈，促政府加強院舍支援，「唔好到嗰陣又叫我哋赤裸裸上戰場，我哋真係怕到死。」

▼4月8日 企業到院舍捐贈過濾網▼



+ 1

有心企業捐贈冷氣濾網 冀改善院舍空氣質素

政府早前成立跨部門工作小組，希望加強院舍抗疫能力，首要工作是改善院舍通風。工聯會立法會議員鄧家彪及陸頌雄早前找到有心企業，向院舍捐贈過濾網，同樣希望改善院舍內的空氣質素，減低未來院內再爆疫的可能性，提高對院舍的保護。

捐贈方敏捷環球有限公司的代表介紹時指，過濾網已做過測試，其納米質料可隔絕微粒、致敏原等，並可殺滅多種細菌及病毒，包括新冠及流感病毒。而且安裝簡單，只需放在冷氣機濾網上，加上成本相宜，一塊供家用冷氣機使用的過濾網只需約50元，即使長時間開冷氣需每月更換，成本亦不算高，相信院舍可長期採用。

▼3月3日 港大微生物系專家袁國勇到西環新萬福護理院視察▼

