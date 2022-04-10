封區｜利東邨東逸樓污水含病毒兼多人確診　今日圍封強檢

疫情持續，政府今日（10日）宣布，因應鴨脷洲利東邨東逸樓污水檢測病毒量、相關確診個案情況、及其他環境因素等，今日下午4時起「圍封」，目標明日（11日）約下午1時「解封」，政府預告，會視乎檢測結果，行動或會延長。政府又指，任何於3月28日至4月10日曾逗留大廈兩小時人士，須在下周二（12日）或之前檢測。



鴨脷洲利東邨東逸樓污水檢測病毒量、相關確診個案情況、及其他環境因素等，今日下午4時起「圍封」。（資料圖片）

政府發言人表示，審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估，決定就鴨脷洲利東邨東逸樓作出限制與檢測宣告。

政府指出，自下午4時起限制在鴨脷洲指明「受限區域」，不包括位於該處的社會服務單位，「受限區域」內的受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（11日）約下午1時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

▼4月9日 政府抗疫記者會▼



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曾逗留人士須4月12日前檢測

根據強制檢測公告，除了上述指明人士外，任何於3月28日至4月10日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在4月12日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。